Jazz-Charts September 2026 - Jazz-Charts | JazzEcho

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Jazz-Charts September 2026

Mit Ezra Collective, Nils Landgren, Norah Jones, Miles Davis, Laufey, Till Brönner, Branford Marsalis Quartet, Dave Brubeck, Immanuel Wilkins, Keith Jarrett, Nina Simone, Rymden, John Coltrane, Sonny Clark u. v. a.
Offizielle deutsche Jazz-Charts September 2026
Offizielle deutsche Jazz-Charts September 2026
05.10.2026

Für den September 2026 hat die GfK Entertainment GmbH auf Basis der höchsten Verkaufszahlen zwischen dem 28. August und 01. Oktober 2026 die folgenden offiziellen Jazz-Charts ermittelt:

  1. Ezra Collective – Here Because Of Hope
  2. Nils Landgren – Nils Landgren 70 – Jazz At Berlin Philharmonic XIX
  3. Norah Jones - Come Away With Me
  4. Miles Davis – Kind Of Blue
  5. Laufey – Bewitched
  6. Till Brönner – Italia
  7. Branford Marsalis Quartet – Dedicated To You
  8. Flea – Honora
  9. Dave Brubeck – Time Out
  10. Malia & Boris Blank – Convergence
  11. Immanuel Wilkins – Immanuel Wilkins Quartet: Live At The Village Vanguard Vol. 1 (Live)
  12. Ezra Collective – Dance, No One’s Watching
  13. Keith Jarrett – The Köln Concert
  14. Nina Simone - I Put A Spell On You
  15. Rymden – Today May Be Tomorrow
  16. John Coltrane – Blue Train
  17. Sonny Clark – The Art Of The Trio
  18. Frank Sinatra – The World We Knew
  19. Chet Baker – Chet Baker Sings
  20. The Deku Trio – Zelda & Jazz
Come Away With Me (20th Anniversary Edition)
Come Away With Me ( 20th Anniversary)
29. Apr. 2022
Come Away With Me (20th Anniversary Deluxe Edition)
Come Away With Me
29. Apr. 2022
Come Away With Me (20th Anniversary Ltd. Deluxe Edition)
Come Away With Me (20th Anniversary Ltd. Super Deluxe Edition 4LP)
20. Mai 2022
Come Away With Me (20th Anniversary Edition)
Come Away With Me (20th Anniversary LP)
29. Apr. 2022
Branford Marsalis - Dedicated To You (Excl. Col. LP)
Dedicated To You (Excl. Col. LP)
18. Sep. 2026
Branford Marsalis - Dedicated To You (LP)
Dedicated To You (LP)
18. Sep. 2026
Branford Marsalis & Dianne Reeves - Dedicated To You
Dedicated To You
18. Sep. 2026
Malia - Convergence (Reference Edition)
Convergence (Reference Edition / Blu-ray)
31. Juli 2026
Immanuel Wilkins - Live At The Village Vanguard Signed Color LP
Live at the Village Vanguard Vol. 1 (Excl. col. 2LP + sign. Art Card)
20. März 2026
Immanuel Wilkins_LAVV_Black LP_2048x2048.jpg
Live at the Village Vanguard Vol. 1 (2LP)
20. März 2026
The Köln Concert (50th Anniversary) Ltd. 2LP
The Köln Concert (50th Anniversary) Ltd. Ed. 2LP
12. Dez. 2025
The Köln Concert (2LP)
The Köln Concert (LP)
25. Juni 2010
Nina Simone - I Put A Spell On You (Blue LP)
I Put A Spell On You (Ltd. exkl. blue Vinyl)
13. März 2026
John Coltrane - Blue Train (Blue Note Essentials / Ltd. Blue LP)
John Coltrane: Blue Train (Blue Note Essentials / Ltd. Blue Ed.)
18. Sep. 2026
Sonny Clark_The Art Of The Trio_LP
Sonny Clark: The Art Of The Trio (Tone Poet Vinyl 2LP)
25. Sep. 2026
The World We Knew
The World We Knew
27. Juli 2010
Chet Baker Sings (Blue Noite Essentials)
Chet Baker: Chet Baker Sings (Blue Note Essentials)
17. Juli 2026

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