Jazz-Charts September 2026 - Jazz-Charts | JazzEcho

Jazz-Charts September 2026
Mit Ezra Collective, Nils Landgren, Norah Jones, Miles Davis, Laufey, Till Brönner, Branford Marsalis Quartet, Dave Brubeck, Immanuel Wilkins, Keith Jarrett, Nina Simone, Rymden, John Coltrane, Sonny Clark u. v. a.
Offizielle deutsche Jazz-Charts September 2026
05.10.2026
Für den September 2026 hat die GfK Entertainment GmbH auf Basis der höchsten Verkaufszahlen zwischen dem 28. August und 01. Oktober 2026 die folgenden offiziellen Jazz-Charts ermittelt:
- Ezra Collective – Here Because Of Hope
- Nils Landgren – Nils Landgren 70 – Jazz At Berlin Philharmonic XIX
- Norah Jones - Come Away With Me
- Miles Davis – Kind Of Blue
- Laufey – Bewitched
- Till Brönner – Italia
- Branford Marsalis Quartet – Dedicated To You
- Flea – Honora
- Dave Brubeck – Time Out
- Malia & Boris Blank – Convergence
- Immanuel Wilkins – Immanuel Wilkins Quartet: Live At The Village Vanguard Vol. 1 (Live)
- Ezra Collective – Dance, No One’s Watching
- Keith Jarrett – The Köln Concert
- Nina Simone - I Put A Spell On You
- Rymden – Today May Be Tomorrow
- John Coltrane – Blue Train
- Sonny Clark – The Art Of The Trio
- Frank Sinatra – The World We Knew
- Chet Baker – Chet Baker Sings
- The Deku Trio – Zelda & Jazz