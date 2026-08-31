Jazz-Charts August 2026 - Jazz-Charts | JazzEcho

Jazz-Charts August 2026
Mit DOMi & JD BECK, Malia & Boris Blank, Norah Jones, Miles Davis, Laufey, Ike Quebec, Nils Petter Molvær, Flea, Till Brönner, Dave Brubeck, Keith Jarrett, Jackie McLean, Nina Simone, Ezra Collective, Frank Sinatra, Chet Baker u. v. a.
Offizielle deutsche Jazz-Charts August 2026
31.08.2026
Für den August 2026 hat die GfK Entertainment GmbH auf Basis der höchsten Verkaufszahlen zwischen dem 31. Juli und 27. August 2026 die folgenden offiziellen Jazz-Charts ermittelt:
- DOMi & JD BECK – WHO ASKED?
- Malia & Boris Blank – Convergence
- Norah Jones - Come Away With Me
- Miles Davis – Kind Of Blue
- Laufey – Bewitched
- Peter, Paul and Mary – Peter, Paul and Mary
- Ike Quebec – Bossa Nova Soul Samba
- Nils Petter Molvær – Be Quiet
- Flea – Honora
- Till Brönner – Italia
- Dave Brubeck – Time Out
- Keith Jarrett – The Köln Concert
- Jackie McLean – Vertigo
- Nina Simone - I Put A Spell On You
- Grover Washington, Jr. – Winelight
- Ezra Collective – Dance, No One’s Watching
- Frank Sinatra – The World We Knew
- Chet Baker – Chet Baker Sings
- The Deku Trio – Zelda & Jazz
- Nate Smith, Kiefer, CARRTOONS & Kenny Beats – FATHERS