Jazz-Charts August 2026 - Jazz-Charts | JazzEcho

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Jazz-Charts
Jazz-Charts

Jazz-Charts August 2026

Mit DOMi & JD BECK, Malia & Boris Blank, Norah Jones, Miles Davis, Laufey, Ike Quebec, Nils Petter Molvær, Flea, Till Brönner, Dave Brubeck, Keith Jarrett, Jackie McLean, Nina Simone, Ezra Collective, Frank Sinatra, Chet Baker u. v. a.
Offizielle deutsche Jazz-Charts August 2026
Offizielle deutsche Jazz-Charts August 2026
31.08.2026

Für den August 2026 hat die GfK Entertainment GmbH auf Basis der höchsten Verkaufszahlen zwischen dem 31. Juli und 27. August 2026 die folgenden offiziellen Jazz-Charts ermittelt:

  1. DOMi & JD BECK – WHO ASKED?
  2. Malia & Boris Blank – Convergence
  3. Norah Jones - Come Away With Me
  4. Miles Davis – Kind Of Blue
  5. Laufey – Bewitched
  6. Peter, Paul and Mary – Peter, Paul and Mary
  7. Ike Quebec – Bossa Nova Soul Samba
  8. Nils Petter Molvær – Be Quiet
  9. Flea – Honora
  10. Till Brönner – Italia
  11. Dave Brubeck – Time Out
  12. Keith Jarrett – The Köln Concert
  13. Jackie McLean – Vertigo
  14. Nina Simone - I Put A Spell On You
  15. Grover Washington, Jr. – Winelight
  16. Ezra Collective – Dance, No One’s Watching
  17. Frank Sinatra – The World We Knew
  18. Chet Baker – Chet Baker Sings
  19. The Deku Trio – Zelda & Jazz
  20. Nate Smith, Kiefer, CARRTOONS & Kenny Beats – FATHERS
DOMi + JD Beck - WHO ASKED? (Standard Transparent Green Vinyl)
WHO ASKED? (Transparent Green 2LP)
31. Juli 2026
DOMi + JD Beck - WHO ASKED? Cover Art
WHO ASKED?
31. Juli 2026
Malia - Convergence (Reference Edition)
Convergence (Reference Edition / Blu-ray)
31. Juli 2026
Come Away With Me (20th Anniversary Edition)
Come Away With Me ( 20th Anniversary)
29. Apr. 2022
Come Away With Me (20th Anniversary Deluxe Edition)
Come Away With Me
29. Apr. 2022
Come Away With Me (20th Anniversary Ltd. Deluxe Edition)
Come Away With Me (20th Anniversary Ltd. Super Deluxe Edition 4LP)
20. Mai 2022
Come Away With Me (20th Anniversary Edition)
Come Away With Me (20th Anniversary LP)
29. Apr. 2022
Ike Quebec - Bossa Nova Soul Samba (Tone Poet Vinyl)
Ike Quebec: Bossa Nova Soul Samba (Tone Poet Vinyl)
7. Aug. 2026
The Köln Concert (50th Anniversary) Ltd. 2LP
The Köln Concert (50th Anniversary) Ltd. Ed. 2LP
12. Dez. 2025
The Köln Concert (2LP)
The Köln Concert (LP)
25. Juni 2010
Jackie McLean - Vertigo (Tone Poet Vinyl)
Jackie McLean: Vertigo (Tone Poet Vinyl)
7. Aug. 2026
Nina Simone - I Put A Spell On You (Blue LP)
I Put A Spell On You (Ltd. exkl. blue Vinyl)
13. März 2026
The World We Knew
The World We Knew
27. Juli 2010
Chet Baker Sings (Blue Noite Essentials)
Chet Baker: Chet Baker Sings (Blue Note Essentials)
17. Juli 2026
Fathers - Black LP Packshot
FATHERS (LP)
10. Juli 2026
Fathers - Cover
FATHERS
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