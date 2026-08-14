Jazz-Charts Juli 2026 - Jazz-Charts | JazzEcho

Zum Inhalt springen
Explore the World of JazzEcho:
Website
Store
Newsletter
Jazz-Charts
Jazz-Charts

Jazz-Charts Juli 2026

Mit Flea, Miles Davis, Norah Jones, Nils Petter Molvær, Laufey, Till Brönner, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Dave Brubeck, Chet Baker, Frank Sinatra, Keith Jarrett, Louis Armstrong u. v. a.
Offizielle deutsche Jazz-Charts Juli 2026
Offizielle deutsche Jazz-Charts Juli 2026
14.08.2026

Für den Juli 2026 hat die GfK Entertainment GmbH auf Basis der höchsten Verkaufszahlen zwischen dem 03. und 30. Juli 2026 die folgenden offiziellen Jazz-Charts ermittelt:

  1. Flea – Honora
  2. Miles Davis – Kind Of Blue
  3. Norah Jones - Come Away With Me
  4. Nils Petter Molvær – Be Quiet
  5. Laufey – Bewitched
  6. Peter, Paul and Mary – Peter, Paul and Mary
  7. Till Brönner – Italia
  8. Dominique Fils-Aimé – My World Is The Sun
  9. Ella Fitzgerald – Sings the Cole Porter Song Book
  10. Nina Simone - I Put A Spell On You
  11. Nate Smith, Kiefer, CARRTOONS & Kenny Beats – FATHERS
  12. Dave Brubeck – Time Out
  13. Chet Baker – Chet Baker Sings
  14. Frank Sinatra – The World We Knew
  15. Laufey – Everything I Know About Love
  16. Miles Davis – Doo-Bop
  17. Keith Jarrett – The Köln Concert
  18. Ezra Collective – Dance, No One’s Watching
  19. Grover Washington, Jr. – Winelight
  20. Louis Armstrong – What A Wonderful World
Come Away With Me (20th Anniversary Edition)
Come Away With Me ( 20th Anniversary)
29. Apr. 2022
Come Away With Me (20th Anniversary Deluxe Edition)
Come Away With Me
29. Apr. 2022
Come Away With Me (20th Anniversary Ltd. Deluxe Edition)
Come Away With Me (20th Anniversary Ltd. Super Deluxe Edition 4LP)
20. Mai 2022
Come Away With Me (20th Anniversary Edition)
Come Away With Me (20th Anniversary LP)
29. Apr. 2022
Ella Fitzgerald Sing The Cole Porter Song Book (Acoustic Sounds)
Ella Fitzgerald: Sings The Cole Porter Song Book (Acoustic Sounds)
3. Juli 2026
Nina Simone - I Put A Spell On You (Blue LP)
I Put A Spell On You (Ltd. exkl. blue Vinyl)
13. März 2026
Fathers - Black LP Packshot
FATHERS (LP)
10. Juli 2026
Fathers - Cover
FATHERS
10. Juli 2026
Chet Baker Sings (Blue Noite Essentials)
Chet Baker: Chet Baker Sings (Blue Note Essentials)
17. Juli 2026
The World We Knew
The World We Knew
27. Juli 2010
The Köln Concert (50th Anniversary) Ltd. 2LP
The Köln Concert (50th Anniversary) Ltd. Ed. 2LP
12. Dez. 2025
The Köln Concert (2LP)
The Köln Concert (LP)
25. Juni 2010
What A Wonderful World
What A Wonderful World
27. Mai 1991

Mehr News von Jazz-Charts

Alle anzeigen
Jazz-Charts August 2026
Jazz-Charts August 2026
vor 8 Tagen
Jazz-Charts
Jazz-Charts Juli 2026
Jazz-Charts Juli 2026
vor 25 Tagen
Jazz-Charts
Jazz-Charts Juni 2026
Jazz-Charts Juni 2026
vor 2 Monaten
Jazz-Charts
Jazz-Charts Mai 2026
Jazz-Charts Mai 2026
vor 3 Monaten
Jazz-Charts
Jazz-Charts April 2026
Jazz-Charts April 2026
vor 4 Monaten
Jazz-Charts
Jazz-Charts März 2026
Jazz-Charts März 2026
vor 5 Monaten
Jazz-Charts
Mehr von JazzEcho
ImpressumDatenschutzBarrierefreiheitKontaktNewsletterGewinnspiel Teilnahmebedingungen