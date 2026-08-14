Jazz-Charts Juli 2026 - Jazz-Charts | JazzEcho

Jazz-Charts Juli 2026
Mit Flea, Miles Davis, Norah Jones, Nils Petter Molvær, Laufey, Till Brönner, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Dave Brubeck, Chet Baker, Frank Sinatra, Keith Jarrett, Louis Armstrong u. v. a.
Offizielle deutsche Jazz-Charts Juli 2026
14.08.2026
Für den Juli 2026 hat die GfK Entertainment GmbH auf Basis der höchsten Verkaufszahlen zwischen dem 03. und 30. Juli 2026 die folgenden offiziellen Jazz-Charts ermittelt:
- Flea – Honora
- Miles Davis – Kind Of Blue
- Norah Jones - Come Away With Me
- Nils Petter Molvær – Be Quiet
- Laufey – Bewitched
- Peter, Paul and Mary – Peter, Paul and Mary
- Till Brönner – Italia
- Dominique Fils-Aimé – My World Is The Sun
- Ella Fitzgerald – Sings the Cole Porter Song Book
- Nina Simone - I Put A Spell On You
- Nate Smith, Kiefer, CARRTOONS & Kenny Beats – FATHERS
- Dave Brubeck – Time Out
- Chet Baker – Chet Baker Sings
- Frank Sinatra – The World We Knew
- Laufey – Everything I Know About Love
- Miles Davis – Doo-Bop
- Keith Jarrett – The Köln Concert
- Ezra Collective – Dance, No One’s Watching
- Grover Washington, Jr. – Winelight
- Louis Armstrong – What A Wonderful World