Nat King Cole: „After Midnight“ kommt als Tone-Poet-Doppel-LP - Blue Note Tone Poet Serie | JazzEcho

Die audiophile BLUE NOTE TONE POET SERIE wurde im Jahr 2019 anlässlich des 80-jährigen Jubiläums von Blue Note Records ins Leben gerufen und zeichnet sich durch einen kompromisslosen Qualitätsanspruch aus. Das Mastering erfolgt komplett analog von den originalen Erste-Generation-Masterbändern. Kuratiert und produziert wird die Reihe von Joe Harley (Mitbegründer von Music Matters, bekannt als „Tone Poet“). Das Mastering übernimmt Kevin Gray bei Cohearent Audio. Die LPs werden als 180g-Vinyl bei Record Technology Incorporated (RTI) in den USA gepresst. Die Alben kommen in laminierten Tip-On-Gatefold-Sleeves von Stoughton Printing, oft ergänzt durch unveröffentlichte Session-Fotos, sowie in wattierten Innenhüllen. Im Fokus der Reihe stehen nicht nur bekannte Meilensteine, sondern auch unterschätzte Klassiker, Vinyl-Premieren historischer Sessions sowie Alben von Partner-Labels wie Pacific Jazz oder Capitol Records.

Nat King Cole war längst ein Weltstar, als er sich im Spätsommer 1956 in den Capitol Studios wieder ganz dem Jazz zuwandte. Das Ergebnis: „After Midnight“, ein Album, auf dem der Sänger und Pianist seine beiden großen Talente auf denkbar entspannte Weise zusammenführte. Zum 70. Jubiläum erscheint der Klassiker nun als „After Midnight: The Complete Sessions“ in der Blue Note Tone Poet Serie. Das erweiterte 2-LP-Set versammelt sämtliche Aufnahmen aus vier Sessions im August und September 1956.

Nat King Cole: Jazzstar am Klavier und Mikrofon

Für „After Midnight“ knüpfte Cole an den eleganten Swing seines legendären Trios an, ohne dessen Vergangenheit einfach zu reproduzieren. Mit Gitarrist John Collins, Bassist Charlie Harris und Schlagzeuger Lee Young entstand vielmehr eine lockere Jam-Session-Atmosphäre, in der Cole als Sänger ebenso glänzt wie als Pianist. Dazu kamen hochkarätige Gäste: Willie Smith am Altsaxofon, Harry „Sweets“ Edison an der Trompete, Stuff Smith an der Violine und Juan Tizol an der Ventilposaune sowie Perkussionist Jack Costanza.

Auf dem Programm standen Standards und Cole-Klassiker wie „Sweet Lorraine“, „Caravan“, „It’s Only A Paper Moon“, „(Get Your Kicks On) Route 66“ und „Candy“. Die neue Ausgabe umfasst insgesamt 18 Tracks, darunter auch einen Alternate Take von „You’re Looking At Me“.

„After Midnight“ als audiophile Tone-Poet-Edition

Für die neue Ausgabe wurde nichts dem Zufall überlassen. Tone-Poet-Produzent Joe Harley betreute die Wiederveröffentlichung, Kevin Gray übernahm das All-Analog-Mastering direkt von den originalen Phono-Reels. Gepresst wird das Album bei Record Technology Inc. (RTI) auf 180-Gramm-Vinyl. Die beiden LPs kommen im hochwertigen Gatefold-Tip-on-Cover. Ein zusätzliches Booklet enthält seltene Archivfotos sowie einen ausführlichen Essay des Journalisten und Nat-King-Cole-Experten Will Friedwald.

Für Friedwald liegt die besondere Stärke von „After Midnight“ gerade darin, dass Cole hier nicht versuchte, sein früheres Trio zu kopieren. Stattdessen hört man einen gereiften Künstler, der hörbar Freude daran hat, wieder in kleiner Besetzung Jazz zu spielen. Friedwald zählt das Album zu den großen Jazzvokal-Aufnahmen überhaupt.

Nat King Cole: „After Midnight“ wird 70

„After Midnight“ zeigt Nat King Cole an einem faszinierenden Punkt seiner Karriere: Der gefeierte Sänger trifft auf den brillanten Jazzpianisten, als der seine Laufbahn begonnen hatte. Die entspannte Atmosphäre der Sessions, Coles unverwechselbare Stimme und das Zusammenspiel mit einigen der besten Jazzmusiker ihrer Zeit machen das Album bis heute zu einem Klassiker.

„After Midnight: The Complete Sessions“ erscheint am 13. November als Doppel-LP und kann bereits jetzt vorbestellt werden.