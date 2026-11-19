Die seit 2019 erscheinende audiophile Blue Note Tone Poet Serie ist ein anhaltender weltweiter Erfolg. Kuratiert wird sie von Joe Harley, genannt der “Tone Poet“, vom renommierten amerikanischen Vinyl-Label Music Matters. Die Fertigung erfolgt mit rein analogen Produktionsschritten vom Erste-Generation-Masterband bis zur 180g-Pressung bei Record Technology Incorporated (RTI) in den USA. Den luxuriösen Rahmen schaffen stabile, laminierte Tip-On-Gatefold-Sleeves und wattierte Innenhüllen.

Auch die jetzt für 2027 angekündigten 24 Titel wurden wieder von Joe Harley persönlich ausgewählt. Sie umfassen beliebte Klassiker und weniger bekannte Schätze aus dem Blue-Note-Katalog sowie Alben anderer Labels unter dem Dach von Blue Note, darunter Capitol, Pacific Jazz, United Artists und Motown’s Jazz Workshop.

„Wenn ich jedes Jahr das Tone-Poet-Programm zusammenstelle, erinnert mich das daran, warum ich mich in diese Musik verliebt habe: an das Gefühl, etwas so Mitreissendes und Überraschendes zu hören, dass man es unbedingt mit anderen teilen möchte“, sagt Harley. „Unsere Auswahl für 2027 ist voller solcher Momente, vom Abenteuergeist Andrew Hills und Wayne Shorters bis zur puren Freude an Nancy Wilson zusammen mit Cannonball Adderley. Die Auswahl für das kommende Jahr feiert die musikalische Vielfalt, die wir lieben und die wir wieder voller Freude in audiophiler Qualität auf Vinyl herausbringen dürfen“.

8. Januar 2027

Donald Byrd – Free Form (Blue Note, 1961)

Pepper Adams – Pepper Adams Plays The Compositions Of Charles Mingus (Workshop Jazz, 1963)

5. Februar 2027

Lee Morgan – Charisma (Blue Note, 1966)

Carmell Jones – Business Meetin’ (Pacific Jazz, 1962)

5. März 2027

Bobby Hutcherson – Spiral (Blue Note, 1968)

Art Farmer – Modern Art (United Artists, 1958)

2. April 2027

Andrew Hill – Ocho Rios (Blue Note, 1969–70)

Clifford Jordan & John Gilmore – Blowing In From Chicago (Blue Note, 1957)

7. Mai 2027

Nancy Wilson & Cannonball Adderley – Nancy Wilson / Cannonball Adderley (Capitol, 1961)

Sonny Clark – Cool Struttin’, Vol. 2 (Blue Note, 1957–58)

4. Juni 2027

Hank Mobley – Hank Mobley And His All-Stars (Blue Note, 1957)

Wayne Shorter – Super Nova (Blue Note, 1969)

2. Juli 2027

Clifford Brown & Zoot Sims – Jazz Immortal (Pacific Jazz, 1954)

Grant Green – Grantstand (Blue Note, 1961)

6. August 2027

The Three Sounds – Moods (Blue Note, 1960)

Benny Golson – Benny Golson and the Philadelphians (United Artists, 1958)

3. September 2027

Chet Baker & Russ Freeman – Chet Baker Quartet Featuring Russ Freeman (Pacific Jazz, 1953)

Art Blakey – The Freedom Rider (Blue Note, 1961)

1. Oktober 2027

Herbie Nichols – Herbie Nichols Trio, Vol. 2 (Blue Note, 1955–56)

Bud Shank & Carmell Jones – New Groove (Pacific Jazz, 1961)

5. November 2027

Duke Ellington – The Duke Plays Ellington (Capitol, 1953)

Bobby Hutcherson – Cirrus (Blue Note, 1974)

3. Dezember 2027

Curtis Fuller – Bone & Bari (Blue Note, 1957)

Elvin Jones – The Ultimate (Blue Note, 1968)

Alle Termine ohne Gewähr.