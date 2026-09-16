Michael Garrick: Vier wegweisende Argo-Alben erstmals wieder auf Vinyl - British Jazz Explosion | JazzEcho

Michael Garrick: Eine Schlüsselfigur des britischen Modern Jazz

Pianist und Komponist Michael Garrick (1933–2011) gehörte seit den frühen 1960er-Jahren zu den eigenständigsten Köpfen der britischen Jazzszene. Weitgehend Autodidakt, studierte er zunächst englische Literatur am University College London – eine Prägung, die sich später in seiner engen Verbindung von Jazz, Lyrik und Literatur widerspiegelte. Gemeinsam mit dem Dichter Jeremy Robson initiierte er Anfang der 1960er-Jahre die Reihe „Poetry and Jazz in Concert“, arbeitete mit Joe Harriott und Shake Keane und war später ein wichtiges Mitglied des legendären Don Rendell/Ian Carr Quintet. 2010 wurde Garrick für seine Verdienste um die Musik mit dem MBE ausgezeichnet.

Die neue Box „Voyages – The Argo Studio Albums Vol. 1“ versammelt vier ursprünglich bei Argo veröffentlichte Alben: „The Heart Is A Lotus“ (1970), „Mr Smith’s Apocalypse“ (1971), „Home Stretch Blues“ (1972) und „Troppo“ (1974). Sie dokumentieren eine besonders produktive Phase, in der Garrick eine unverkennbar britische Variante des Modern Jazz entwickelte – zwischen Post-Bop, modalen Formen, freieren Strukturen und literarisch geprägten Klangkonzepten.

Von „The Heart Is A Lotus“ bis „Troppo“

„The Heart Is A Lotus“ entstand im Januar 1970 in den Decca Studios in London und gehört zu Garricks bekanntesten Arbeiten. Charakteristisch ist die Verwendung von Norma Winstones Stimme als integraler Bestandteil des Ensembles, nicht lediglich als klassische Jazz-Vokalstimme. Neben ihr sind unter anderem Ian Carr, Don Rendell, Art Themen, Coleridge Goode beziehungsweise Dave Green und Trevor Tomkins zu hören.

Noch stärker in Richtung großformatiger Komposition weist „Mr Smith’s Apocalypse“ von 1971. Unter dem Namen Garrick’s Fairground verbindet das zweiteilige Werk Jazzensemble, Chor und gesprochene Stimmen. Garrick selbst spielt Orgel; hinzu kommen Don Rendell, Art Themen, Henry Lowther, Coleridge Goode und Trevor Tomkins sowie Norma Winstone und mehrere Sprecher. Das Album zeigt besonders deutlich Garricks Interesse daran, Jazz über die klassische Folge von Thema, Soli und Reprise hinaus zu erweitern.

Norma Winstone, Don Rendell und die Entwicklung eines eigenen Sounds

Auf „Home Stretch Blues“ von 1972 rückte Garrick wieder stärker die kleinere Band in den Mittelpunkt. Neben Norma Winstone spielen Art Themen, Don Rendell, Henry Lowther, Dave Green und Trevor Tomkins. Der Titeltrack verbindet bluesbasierte Elemente mit Garricks komplexerer Formensprache, während die umfangreiche Suite „Fire Opal And Blue Poppies“ seine Vorliebe für größere musikalische Bögen zeigt. Bereits eine zeitgenössische Rezension hob Winstones Fähigkeit hervor, sich wie eine gleichberechtigte Instrumentalstimme in das Ensemble einzufügen.

Den Abschluss der Box bildet „Troppo“, 1973 aufgenommen und 1974 veröffentlicht. Hier erscheint Garricks Bandsprache besonders ausgereift: ungerade Metren, farbenreiche Arrangements und fließende Übergänge zwischen Ensemblepassagen und Improvisation prägen das Album. „Fellow Feeling“ ist eine Hommage an Joe Harriott, während „Lime Blossom“ Norma Winstone in einer besonders lyrischen Rolle zeigt. Jazz Journal lobte damals Garricks Abkehr von der konventionellen „Ensemble–Solo–Ensemble“-Struktur und die außergewöhnliche Geschlossenheit der Band.

BRITISH JAZZ EXPLOSION: Vier Argo-Klassiker als 180-g-Vinyl-Box

Für die limitierte Edition wurden alle vier Alben in den Abbey Road Studios rein analog und direkt von den originalen Stereo-Masterbändern neu gemastert. Die Box enthält vier schwarze 180-g-LPs in drei Single-Sleeves und einem Gatefold-Cover mit den originalen Artworks sowie gefütterten Innenhüllen. Hinzu kommt ein LP-großes 20-seitiges Booklet mit einem neuen Text des preisgekrönten Jazz-Autors Stuart Nicholson, einer Einführung von Serienproduzent Tony Higgins sowie Fotografien und Abbildungen der originalen Tape-Boxen.

„Voyages – The Argo Studio Albums Vol. 1“ von Michael Garrick erscheint am 6. November innerhalb der BRITISH JAZZ EXPLOSION-Serie und kann bereits vorbestellt werden.