Joe Harriott: Das britische Jazz-Juwel „High Spirits“ neu auf Vinyl - British Jazz Explosion | JazzEcho

„High Spirits“: Joe Harriott von einer anderen Seite

Joe Harriott zählt zu den eigenständigsten und innovativsten Musikern des britischen Jazz. Der 1928 in Jamaika geborene Altsaxophonist hatte mit Alben wie „Free Form“ und „Abstract“ bereits Anfang der 1960er-Jahre radikal neue Wege beschritten. Auf „High Spirits“ schlug er dagegen eine melodischere Richtung ein, ohne dabei etwas von seiner unverwechselbaren musikalischen Persönlichkeit einzubüßen.

Das im September 1964 aufgenommene Album widmet sich acht Songs aus dem gleichnamigen Bühnenmusical von Hugh Martin und Timothy Gray, das auf Noël Cowards Theaterstück „Blithe Spirit“ basiert. Die ebenso eleganten wie einfallsreichen Arrangements stammen von Pianist Pat Smythe, der später auch eine wichtige Rolle bei Harriotts wegweisenden Indo-Jazz-Projekten spielen sollte.

Ein herausragendes Joe-Harriott-Quintett

Neben Harriott und Smythe sind Shake Keane an Trompete und Flügelhorn, Coleridge Goode am Bass und Bobby Orr am Schlagzeug zu hören. Das Quintett verbindet die melodischen Vorlagen mit souveränem Post-Bop und brillanter Improvisation und verwandelt das ungewöhnliche Ausgangsmaterial in eigenständigen Modern Jazz.

1965 als Teil der von Produzent Denis Preston betreuten Lansdowne Series veröffentlicht, steht „High Spirits“ etwas im Schatten von Harriotts experimentelleren Werken. Gerade seine Verbindung von Zugänglichkeit, ausgefeilten Arrangements und improvisatorischer Freiheit macht das Album heute jedoch zu einem besonderen Juwel des britischen Jazz der 1960er-Jahre.

BRITISH JAZZ EXPLOSION: Neu gemastert auf 180g-Vinyl

Die Neuauflage erscheint im Rahmen der bei Jazzfans gefeierten Serie BRITISH JAZZ EXPLOSION. Gemastert wurde in den Abbey Road Studios von den originalen Stereo-Analogbändern und auf 180g-Vinyl gepresst. Enthalten ist ein vierseitiges Faltblatt mit Abbildungen und einem neuen Text des Jazz-Experten und Serienproduzenten Tony Higgins.

„High Spirits“ des Joe Harriott Quintet erscheint am 16. Oktober und kann bereits vorbestellt werden.