Don Was und das Pan-Detroit Ensemble feiern die Musik der Grateful Dead mit neuem Livealbum - Various Artists | JazzEcho

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Don Was und das Pan-Detroit Ensemble feiern die Musik der Grateful Dead mit neuem Livealbum

Am 20. November erscheint mit „Live Dispatch Vol. 1: Blues For Allah ’26“ ein Album, mit dem Don Was and the Pan-Detroit Ensemble die Musik der legendären Grateful Dead neu erleben lassen.
Don Was
Don Was
(c) Miryam Ramos
08.10.2026

„Live Dispatch Vol. 1: Blues For Allah ’26“ ist der Titel des außergewöhnlichen Livealbums, mit dem Don Was zwei für ihn prägende musikalische Welten miteinander verbindet: den improvisatorischen Kosmos der Kultband Grateful Dead und den unverwechselbaren Groove seiner Heimatstadt Detroit.

Der sechsfache Grammy-Gewinner, Produzent, Bassist und langjährige Präsident von Blue Note Records spielte seit 2018 gemeinsam mit Grateful-Dead-Mitbegründer Bob Weir in dessen Band Wolf Bros. Aus dieser engen musikalischen Zusammenarbeit entstand eine tiefe Verbindung zum Repertoire der legendären US-Band. Auf „Live Dispatch Vol. 1“ interpretiert Don Was diese Musik nun mit seinem 2024 gegründeten Pan-Detroit Ensemble neu.

Die sechs Liveaufnahmen entstanden während der Tour zum 50-jährigen Jubiläum des Grateful-Dead-Klassikers „Blues for Allah“ und präsentieren unter anderem „Help On The Way > Slipknot! > Franklin’s Tower“, „The Music Never Stopped“, „Crazy Fingers“ und den Titelsong „Blues For Allah“. Anstatt die Originale nachzuspielen, überführt das Ensemble sie in einen kraftvollen Sound zwischen Jazz, Soul, Blues und Funk, geprägt von großer Spielfreude und improvisatorischer Offenheit.

Zum Pan-Detroit Ensemble gehören neben Don Was am Bass Steffanie Christi’an (Gesang), Jeff Canady (Schlagzeug), Vincent Chandler (Posaune), John Douglas (Trompete), Wayne Gerard (Gitarre), Mahindi Masai (Percussion), David McMurray (Saxophon) sowie Luis Resto (Keyboard, Violine). Die Aufnahmen entstanden live in Florida, Colorado und Pennsylvania und fangen die besondere Dynamik der Konzerte eindrucksvoll ein.

„Live Dispatch Vol. 1: Blues For Allah ’26“ erscheint am 20. November bei Verve Records und kann bereit jetzt vorbestellt werden.

Don Was - Live Dispatch Vol. 1
Don Was: Live Dispatch Vol. 1: Blues For Allah '26
20. Nov. 2026
Don Was - Live Dispatch Vol. 1 (black LP)
Don Was: Live Dispatch Vol. 1: Blues For Allah '26 (LP)
20. Nov. 2026
Don Was - Live Dispatch Vol. 1 (Blue LP)
Don Was: Live Dispatch Vol. 1: Blues For Allah '26 (Excl. Colored Edition)
20. Nov. 2026

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