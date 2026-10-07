Clifford Brown auf acht LPs: „The EmArcy Master Takes“ kehrt als Sammlerbox zurück - Various Artists | JazzEcho

Manche Musiker brauchen nur wenige Takte, um unverwechselbar zu sein. Clifford Brown gehörte dazu. Sein Trompetenton verband Wärme und Leuchtkraft, seine Improvisationen technische Brillanz mit melodischer Eleganz. Selbst in rasanten Passagen blieb seine Musik von einer Klarheit, die bis heute fasziniert. Brown war gerade einmal 25 Jahre alt, als er 1956 bei einem Autounfall starb. Seine kurze Karriere hinterließ dennoch ein Werk, das ihn zu einem der bedeutendsten Trompeter des modernen Jazz machte.

Zum 70. Jubiläum von Verve rückt dieses Vermächtnis erneut ins Zentrum: „Clifford Brown – The EmArcy Master Takes“ erscheint am 6. November als exklusive 8-LP-Sammlerbox und ist exklusiv nur im JazzEcho-Store erhältlich. Sie vereint die 49 Master-Takes seiner EmArcy-Sessions von 1954 bis 1956, jene Aufnahmen, aus denen sieben klassische Alben hervorgingen.

Von der gefeierten CD-Edition zur Vinylbox

Bereits 2009 machte Verve diese Aufnahmen mit einer aufwendig ausgestatteten 4-CD-Box zugänglich. Die Sammlung bot mehr als vier Stunden Musik und verband die Master-Takes mit einer ausführlichen Booklet-Dokumentation. Wie gut dieses Konzept ankam, zeigt eine zeitgenössische Besprechung von Audiophile Audition: Das Magazin vergab im Februar 2010 fünf Sterne und hob sowohl die musikalische Bedeutung der Zusammenstellung als auch die Qualität des damaligen Remasterings hervor.

Die neue Vinyl-Ausgabe führt diese Tradition fort. Hier ist eine großformatige Fassung des ursprünglichen Booklets enthalten, mit einem ausführlichen Essay des Grammy-prämierten Autors Francis Davis, detaillierten Track-Informationen und seltenen Fotos. So bietet die Box neben der Musik auch diesmal wieder einen Zugang zu den Menschen und Sessions hinter den Aufnahmen.

Clifford Brown und Max Roach: Eine prägende Partnerschaft

Bevor Clifford Brown gemeinsam mit Max Roach Jazzgeschichte schrieb, sammelte er unter anderem bei Tadd Dameron, Lionel Hampton und Art Blakey Erfahrungen. Schon damals fiel er als Trompeter auf, dessen musikalische Reife weit über sein Alter hinausging. 1954 gründeten Brown und Roach ihre gemeinsame Band. Mit Harold Land am Tenorsaxofon, Richie Powell am Klavier und George Morrow am Bass entstand eine Formation, die zu den prägenden Ensembles des Hard Bop gehörte.

Browns melodischer Einfallsreichtum und Roachs rhythmische Beweglichkeit ergänzten sich ideal. Hier spielte eine Band, die Virtuosität in gemeinsames musikalisches Denken verwandelte: Die Solisten beflügelten einander, während die Rhythmusgruppe jede Wendung aufmerksam aufgriff. Ihre rund 18 Monate umfassende Zusammenarbeit für EmArcy brachte Aufnahmen hervor, deren Energie und Erfindungsreichtum bis heute Maßstäbe setzen.

Vom Hard Bop bis zu den Streicheraufnahmen

Die Spannweite dieser Musik erschließt sich über die in der Sammlung vertretenen Albumklassiker: „Clifford Brown & Max Roach“, „Brown And Roach Incorporated“, „Best Coast Jazz“, „Caravan“, „Clifford Brown With Strings“, „Study In Brown“ und „Clifford Brown & Max Roach At Basin Street“.

Neben den Quintettaufnahmen stehen Sessions mit weiteren namhaften Musikern sowie Browns Begegnung mit einem Streicherensemble unter der Leitung von Neal Hefti. Gerade „Clifford Brown With Strings“ eröffnet eine andere Perspektive auf den Trompeter: Sein warmer Ton und sein Gespür für melodische Bögen treten hier besonders deutlich hervor.

Mit „The EmArcy Master Takes“ lässt sich diese außergewöhnliche Schaffensphase demnächst auch auf acht LPs entdecken und wiederentdecken. Eine Edition für alle, die Clifford Browns Musik bereits lieben, oder eine Einladung, einen der großen Trompeter der Jazzgeschichte auf dem Plattenteller kennenzulernen.