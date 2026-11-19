Es wird spannend: Künstler und Künstlerinnen von Verve, Blue Note und Decca Grammy-nominiert
Für Verve-Künstler Jon Batiste ist die Arena in Los Angeles, in der jährlich die Grammy Awards verliehen werden, kein Neuland, In der Vergangenheit wurde er bereits mehrfach mit dem begehrten Musikpreis ausgezeichnet. Unter den Nominierungen für die Grammys 2027 ist er dieses Jahr gleich viermal vertreten: mit drei Alben in unterschiedlichen Kategorien sowie für seine Interpretation des Jazz-Standards „In Walked Bud“. Mit dem Album „Black Mozart“ ist Batiste in der Kategorie Best Classical Compendium, mit „Monk Movements“ in der Kategorie Best Jazz Instrumental Album und mit „Monk Meditations“ in der Kategorie Best Contemporary Instrumental Album nominiert. Hinzu kommt die Nominierung in der Kategorie Best Jazz Performance für seine Interpretation von „In Walked Bud“, ebenfalls vom Album „Monk Movements“.
Singer-Songwriterin Madison Cunningham geht mit „My Full Name“ (Best American Roots Song) und „Ace“ (Best Contemporary Folk Album) ins Rennen, die Band Tank and the Bangas ist mit “The Last Balloon” in der Kategorie Best Progressive R&B Album nominiert. Brian Eno und Beatie Wolfe erhalten für „Liminal“ eine Nominierung in der Kategorie Best New Age, Ambient, or Chant Album.
Blue Note Records verzeichnet dieses Jahr insgesamt fünf Nominierungen. Die Band Fathers – Nate Smith, Kiefer, CARRTOONS und Kenny Beats – ist mit ihrem selbst betitelten Debüt “Fathers” erstmals als Gruppe nominiert (Best Alternative Jazz Album). In derselben Kategorie steht „WHO ASKED?“ von DOMi & JD Beck auf der Nominierungsliste. Das Duo ist außerdem für die beiden Aufnahmen „ÉPiLOGUE“ (Best Instrumental Composition) und „SMALL EYES“ (Best Arrangement, Instrumental and Vocals) nominiert. Saxofonistin Melissa Aldana erhält für „Filin“ eine Nominierung in der Kategorie Best Latin Jazz Album.
Für Decca Records sprang eine Nominierung in der Kategorie Best Traditional Blues Album heraus: das Chineke! Orchestra ist erstmals seit Bestehen für einen Grammy nominiert. Gemeinsam mit Schauspieler Morgan Freeman, der Ground Zero Blues Club Band und dem musikalischen Leiter Martin Gellner steht sie mit „Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience“ auf der Liste. Wir drücken allen Nominierten die Daumen!
Best Classical Compendium
Jon Batiste – Black Mozart
Best Jazz Instrumental Album
Jon Batiste – Monk Movements
Best Contemporary Instrumental Album
Jon Batiste – Monk Meditations
Best Jazz Performance
Jon Batiste – „In Walked Bud“
Best American Roots Song
Madison Cunningham – „My Full Name“
Best Contemporary Folk Album
Madison Cunningham – Ace
Best Progressive R&B Album
Tank and the Bangas – The Last Balloon
Best New Age, Ambient, or Chant Album
Brian Eno & Beatie Wolfe – Liminal
Best Alternative Jazz Album
Fathers (Nate Smith, Kiefer, CARRTOONS, Kenny Beats) – Fathers
DOMi & JD Beck – WHO ASKED?
Best Instrumental Composition
DOMi & JD Beck – „ÉPiLOGUE“
Best Arrangement, Instrumental and Vocals
DOMi & JD Beck – „SMALL EYES“
Best Latin Jazz Album
Melissa Aldana – Filin
Best Traditional Blues Album
Chineke! Orchestra, Ground Zero Blues Club Band, Martin Gellner – Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience