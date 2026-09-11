Gespräche über das, was hinter der Musik liegt - ECM Sounds | JazzEcho

Die jüngsten Folgen führen in sehr unterschiedliche musikalische Welten. Ayumi Tanakas Trioalbum “Windflower” führt zu Gedanken über Natur, Universalität und gemeinschaftliches Musizieren. Elina Duni und Rob Luft sprechen über die Rolle von Sprache und Träumen auf ihrem Duoalbum “Reaching for the Moon” und über die besondere Kommunikation zwischen Stimme und Gitarre. Joe Lovano erzählt, wie sich im “Paramount Quartet” aus Vertrauen, Verbindung und gemeinsamem Improvisieren eine eigene musikalische Sprache entwickelt. Fred Hersch blickt anlässlich von “Feebles, Fables and Ferns” auf eine Aufnahme aus dem Jahr 1988 zurück und spricht über Erinnerung und musikalischen Dialog. Steve Swallow wiederum nähert sich in der Folge zu “Winter Songs” den Themen Trauer, Dankbarkeit und Zeit.

Auch frühere Aufnahmen werden im Podcast aus heutiger Perspektive neu betrachtet. Marilyn Crispell erinnert sich im Gespräch über die Wiederveröffentlichung von “Amaryllis” an Paul Motian und Gary Peacock, Bennie Maupin verbindet “The Jewel in the Lotus” mit Spiritualität, Kunst und seiner musikalischen Vergangenheit.

In mittlerweile über 70 Folgen eröffnen die Gespräche immer neue Zugänge zu den Aufnahmen: über persönliche Erinnerungen, musikalische Beziehungen und die Gedanken, die eine Interpretation oder Zusammenarbeit prägen. Hören Sie doch mal rein!