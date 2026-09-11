Gespräche über das, was hinter der Musik liegt - ECM Sounds | JazzEcho

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Gespräche über das, was hinter der Musik liegt

Welche Geschichten erzählt ein Künstler durch die Musik? Welche Begegnungen und Erfahrungen prägen Künstler – manchmal über viele Jahre? Dieser Ebene hinter der Musik widmet sich der ECM Records Podcast, in dem Caroline Fontanieu und Friedrich Kunzmann re
ECM Records Podcast
ECM Records Podcast
11.09.2026

Die jüngsten Folgen führen in sehr unterschiedliche musikalische Welten. Ayumi Tanakas Trioalbum “Windflower” führt zu Gedanken über Natur, Universalität und gemeinschaftliches Musizieren. Elina Duni und Rob Luft sprechen über die Rolle von Sprache und Träumen auf ihrem Duoalbum “Reaching for the Moon” und über die besondere Kommunikation zwischen Stimme und Gitarre. Joe Lovano erzählt, wie sich im “Paramount Quartet” aus Vertrauen, Verbindung und gemeinsamem Improvisieren eine eigene musikalische Sprache entwickelt. Fred Hersch blickt anlässlich von “Feebles, Fables and Ferns” auf eine Aufnahme aus dem Jahr 1988 zurück und spricht über Erinnerung und musikalischen Dialog. Steve Swallow wiederum nähert sich in der Folge zu “Winter Songs” den Themen Trauer, Dankbarkeit und Zeit.

Auch frühere Aufnahmen werden im Podcast aus heutiger Perspektive neu betrachtet. Marilyn Crispell erinnert sich im Gespräch über die Wiederveröffentlichung von “Amaryllis an Paul Motian und Gary Peacock, Bennie Maupin verbindet “The Jewel in the Lotus mit Spiritualität, Kunst und seiner musikalischen Vergangenheit.

In mittlerweile über 70 Folgen eröffnen die Gespräche immer neue Zugänge zu den Aufnahmen: über persönliche Erinnerungen, musikalische Beziehungen und die Gedanken, die eine Interpretation oder Zusammenarbeit prägen. Hören Sie doch mal rein!

Musik von ECM Sounds

Salt Catchers
Andy Sheppard Trio: Salt Catchers
11. Sep. 2026
Windflower
Windflower
21. Aug. 2026
In Pas(s)ing
In Pas(s)ing (Luminessence Series LP)
10. Juli 2026
A Sun That Never Sets
A Sun That Never Sets
3. Juli 2026
Winter Songs
Winter Songs
26. Juni 2026
Feebles, Fables and Ferns
Feebles, Fables & Ferns
19. Juni 2026

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