Claudya: Kultsong „Deixa Eu Dizer“ bekommt Remix von Dubdogz - Various Artists | JazzEcho

Kennen Sie Claudya? In Brasilien muss man diese Frage eigentlich nicht stellen. Dort zählt die Sängerin seit Jahrzehnten zu den großen Stimmen der Música Popular Brasileira. Und selbst wer ihren Namen nicht sofort parat hat, dürfte ihre Stimme schon einmal gehört haben: Ihr 1973 veröffentlichter Song „Deixa Eu Dizer“ entwickelte sich über die Jahrzehnte zum Kultstück, wurde gesampelt und von immer neuen Generationen entdeckt. Jetzt beginnt ein weiteres Kapitel in der erstaunlichen Geschichte des Songs: Das brasilianische DJ- und Produzenten-Duo Dubdogz hat „Deixa Eu Dizer“ neu interpretiert. Der Remix kann ab sofort digital gestreamt werden.

Claudya: Eine große Stimme der brasilianischen Musik

Geboren wurde Claudya 1948 in Rio de Janeiro als Maria das Graças Rallo. Schon in den 1960er-Jahren machte sie in Brasilien auf sich aufmerksam, unter anderem mit einem Auftritt in der legendären TV-Show „O Fino da Bossa“, die von Elis Regina und Jair Rodrigues präsentiert wurde. Es folgten Erfolge bei wichtigen brasilianischen Songfestivals und eine Karriere, die inzwischen mehr als sechs Jahrzehnte umspannt.

Dabei ließ sich Claudya musikalisch nie auf ein Genre festlegen. Música Popular Brasileira, kurz MPB, Bossa Nova und Samba finden sich in ihrem Repertoire ebenso wie Soul und Samba-Rock. Auch international machte sie sich einen Namen und trat bei Festivals unter anderem in Japan, Spanien, Griechenland und Mexiko auf.

Bis heute ist Claudya musikalisch aktiv. 2022 veröffentlichte sie etwa das Album „A Nossa Bossa Sempre Jovem“ – ein passender Titel für eine Künstlerin, deren Musik immer wieder von jüngeren Generationen entdeckt wird.

„Deixa Eu Dizer“: Warum Claudyas Song zum Kult wurde

Ein Stück steht dabei besonders für die erstaunliche Langlebigkeit ihrer Musik: „Deixa Eu Dizer“. Claudya veröffentlichte den von Ivan Lins und Ronaldo Monteiro de Souza geschriebenen Song 1973 auf ihrem gleichnamigen Album. Mit ihrer eindringlichen Interpretation machte sie das Stück zu einem Höhepunkt ihrer Karriere.

Jahrzehnte später begann für die Aufnahme ein zweites Leben. Der brasilianische Rapper Marcelo D2 verwendete Claudyas Stimme prominent in seinem 2008 veröffentlichten Song „Desabafo“. Der Hip-Hop-Track machte das charakteristische Sample aus „Deixa Eu Dizer“ einem Publikum bekannt, das zum Zeitpunkt der Originalveröffentlichung noch lange nicht geboren war.

Dubdogz bringen „Deixa Eu Dizer“ auf den Dancefloor

Nun erhält der Klassiker ein weiteres musikalisches Leben. Das brasilianische DJ- und Produzenten-Duo Dubdogz hat sich „Deixa Eu Dizer“ vorgenommen und den Song in die elektronische Gegenwart übersetzt.

Hinter Dubdogz stehen die Zwillingsbrüder Lucas und Marcos Ruback Schmidt. Eine schöne Verbindung zwischen Original und Remix gibt es dabei auch abseits der Musik: Claudya wuchs in Juiz de Fora im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais auf – derselben Stadt, aus der auch die beiden Dubdogz-Brüder stammen.

Die Liste ihrer prominenter Kollaborationen und Remixe kann sich sehen lassen: Dubdogz arbeiteten bereits mit beziehungsweise an Musik von David Guetta, Tiësto, Steve Angello, den Black Eyed Peas, Shakira, P!NK und Nile Rodgers. Ihr Track „Infinity“ entwickelte sich mit mehr als 190 Millionen Spotify-Streams zu einem ihrer größten Erfolge, während ihr offizieller Remix von Stromaes „Alors On Danse“ weltweit mehr als 230 Millionen Streams sammelte.

Von MPB über Hip-Hop bis House: „Deixa Eu Dizer“ lebt weiter

Dass sich Dubdogz nun ausgerechnet „Deixa Eu Dizer“ vornehmen, passt zur ungewöhnlichen Geschichte des Songs. Was 1973 als Teil eines MPB-Albums erschien, fand Jahrzehnte später seinen Weg in den brasilianischen Hip-Hop und landet nun in einer neuen House-Version auf dem Dancefloor.

Im Mittelpunkt steht dabei weiterhin jene Stimme, mit der alles begann: Claudya. Mehr als 50 Jahre nach der Veröffentlichung des Originals zeigt „Deixa Eu Dizer“ damit einmal mehr, wie mühelos ein großer Song Generationen und Genres miteinander verbinden kann.

„Deixa Eu Dizer“ von Dubdogz und Claudya kann ab sofort auf den gängigen digitalen Plattformen gestreamt werden.