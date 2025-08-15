Zeitreise nach Seattle – unveröffentlichtes Horace-Silver-Konzert erscheint im Oktober

Seine Musik war immer spontan, mitreißend, funky und voller Energie, trotzdem hat Blue-Note-Legende Horace Silver zu Lebzeiten nur ein einziges Livealbum veröffentlicht. Das ändert sich demnächst! Im August 1965 glänzte der Pianist mit einer besonders innovativen Besetzung im Penthouse-Jazzclub in Seattle, mit Woody Shaw an der Trompete, Joe Henderson am Tenorsaxofon, Teddy Smith am Bass und Roger Humphries am Schlagzeug.

Der erst jetzt wiederentdeckte Mitschnitt erlebt seine Weltpremiere am 24. Oktober unter dem Titel „Silver in Seattle: Live at the Penthouse“. Darauf feuert die Band unter anderem kochende Interpretationen von Silver-Klassikern wie „Song For My Father“, „Cape Verdean Blues“ und „The Kicker“ ab.

Die 180g-LP im Gatefold-Cover und die CD werden beide ein ausführliches Booklet enthalten, mit seltenen Fotos von Francis Wolff, Burt Goldblatt, Jean-Pierre Leloir und anderen plus Liner Notes des renommierten Jazz-Experten Bob Blumenthal sowie Interviews mit und Statements von Schlagzeuger Roger Humphries, den Silver-Band-Alumni Randy Brecker und Alvin Queen, dem aufstrebenden Pianisten Sullivan Fortner und weiteren.

1. The Kicker 13:03

(Joe Henderson)

2. Song For My Father 9:16

(Horace Silver)

3. The Cape Verdean Blues 6:23

(Horace Silver)

4. Sayonara Blues 18:25

(Horace Silver)

5. Band Introductions 0:20

6. No Smokin' 6:17

(Horace Silver)

Piano: Horace Silver

Trumpet: Woody Shaw

Tenor Saxophone: Joe Henderson

Bass: Teddy Smith

Drums: Roger Humphries

Recorded live at The Penthouse, Seattle, WA / 1965

Reissue produced by Zev Feldman / Mastering Engineer: Matt Lutthans