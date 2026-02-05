RECORD STORE DAY – Veröffentlichungen 2026 bekanntgegeben

Schallplattenfreunde wissen es und haben den Termin längst „im Blut“: jedes Jahr ist am dritten Samstag im April RECORD STORE DAY! Am 18. April ist es dieses Jahr also wieder soweit. Das weltweite Event, das seit 2008 jährlich stattfindet, um die Kultur und Bedeutung unabhängiger Plattenläden zu feiern, lockt rund um den Globus Musikfans in die teilnehmenden Plattenläden und macht so den RSD zum größten eintägigen Musikevent der Welt.

limitierten und exklusiven Vinyl-Veröffentlichungen, die nur an diesem Tag und nur bei den teilnehmenden Händlern erhältlich und meist blitzschnell vergriffen sind. Gerade wurde die Release-Liste zum RSD 2026 veröffentlicht. Drei Veröffentlichungen der Jazzlabels über die wir hier regelmäßig berichten gehören zu den spannendsten RSD-Produkten des Jahres: Katalysatoren des alljährlichen RSD-Hypes sind die, die nur an diesem Tag und nur bei denerhältlich und meist blitzschnell vergriffen sind. Gerade wurde dieveröffentlicht. Drei Veröffentlichungen der Jazzlabels über die wir hier regelmäßig berichten gehören zu den spannendsten RSD-Produkten des Jahres:

JOHN COLTRANE – THE TIBERI TAPES: A PREVIEW OF THE MYTHIC RECORDINGS – LP – IMPULSE! RECORDS

Eine echte Sensation zu John Coltranes 100. Geburtstag: Dass der Saxophonist Frank Tiberi, ein riesiger Coltrane-Fan, Anfang der 1960er Jahre technisch hochwertige Mitschnitte von dessen Konzerten anfertigte, ist ein offenes Geheimnis in der Jazzszene. Im Jubiläumsjahr wird das Impulse! Label nun die aufregendsten davon liebevoll remastert offiziell veröffentlichen. Den Anfang macht diese exklusive LP für den RSD, mit den beiden langen Live-Tracks „Giant Steps“ und „Satellite“, feat. McCoy Tyner (p), Steve Davis (b) und Pete La Rocca (dr).

MELODY GARDOT – BYE BYE BLACKBIRD – EP – DECCA RECORDS

2010 veröffentlichte Melody Gardot eine digitale EP mit vier Jazzstandards, die sie mit dem britischen Gitarristen David Preston als stimmungsvoll-minimalistische Akustikversionen aufgenommen hatte. Nicht nur bei Gardot-Fans gelten diese vier Titel längst als ganz besondere Perlen. Zum Record Store Day erscheinen sie jetzt erstmals als Vinyl-EP (180g-Pressung, 45RPM), remastert von Bernie Grundman.

MICHEL LEGRAND – LEGRAND JAZZ – LP + ART PRINT – DECCA RECORDS

1958 war der französische Komponist und Arrangeur Michel Legrand bereits ein Star in seiner Heimat. Um sein Traumalbum aufzunehmen, reiste er in die USA und trommelte dort die größten Stars des Jazz zusammen: Miles Davis, John Coltrane, Phil Woods, Bill Evans, Ben Webster, Art Farmer, Donald Byrd u.v.a. Das Album „Legrand Jazz“ präsentierte Jazzklassiker in atemberaubenden Legrand-Arrangements, gespielt von der Crème de la Crème des Jazz. Zum Record Store Day erscheint das Album remastert als 140g-Pressung im ikonischen Originalcover mit beiliegendem Session-Foto mit Miles Davis und John Coltrane und einem Text von Legrand.