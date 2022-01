Der mit Spannung erwartet “MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga” Auftritt wurde 2021 vor einem intimen Publikum in New York City aufgenommen und wird am Freitag den 21. Januar um 09:00 Uhr auf MTV ausgestrahlt. Er zeigt das Duo, wie es für eine außergewöhnliche Nacht zusammenkommt, um eine Kombination aus zurückgenommenen Duetten und Solosongs von “Love For Sale” zu präsentieren.

Das am 1. Oktober 2021 von Columbia Records/Interscope veröffentlichte, von der Kritik hochgelobte gemeinsame Album ""Love For Sale"“ feiert das Cole Porter Songbook und ist der Höhepunkt von Tonys und Gagas jahrzehntelanger Aufnahmegeschichte und Freundschaft. “Love For Sale” erhielt sechs Grammy-Nominierungen, darunter für “Album of the Year” und “Record of the Year”, und machte Tony Bennett zum ältesten Künstler, der in diesen oder anderen Kategorien nominiert wurde. “MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga” ist der erste Auftritt von Lady Gaga in der kultigen Musikserie und der zweite von Tony Bennett; sein erstes “MTV Unplugged”-Special wurde 1994 ausgestrahlt.

Das Konzert ist ein würdiger Abschied der langjährigen und von Erfolgen geprägten musikalischen Partnerschaft. “Love For Sale” ist die dritte Zusammenarbeit von Lady Gaga und Tony Bennett. Für Tony Bennett, der nun seit 7 Jahrzehnten die Jazz-Kultur prägt, ist der MTV-Unplugged Auftritt, der letzte Auftritt seiner Karriere. Anfang 2021 Jahres teilte die Familie Bennetts die Alzheimer Erkrankung des 95-Jährigen mit der Öffentlichkeit. Mit “Love For Sale” zieht er sich endgültig von der Bühne zurück.