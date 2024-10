Jazzerneurer Madlib im Gespräch mit Don Was

Diese LPs und weitere von Blue Note finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Der legendäre Sound aus dem Katalog von Blue Note Records war von Beginn an durch Sampling und Remixe im Hip-Hop verankert, aber der DJ, Produzent, Rapper und Multiinstrumentalist Madlib legte die Messlatte höher, als er 2003 für sein Meisterwerk Shades of Blue Zugang zu den Archiven des Labels erlangte. Es entstand ein visionäres und in der Folge auch sehr erfolgreiches Album mit Remixen und Neuinterpretationen von Klassikern von Donald Byrd, Bobbi Humphrey, Ronnie Foster, Bobby Hutcherson, Wayne Shorter und anderen. Das Album erscheint in am 27. September als limitierte colored Vinyl-Edition.

Über das Album unterhielten sich Label-Chef Don Was und Madlib zum 20. Jubiläum des Albums vor einem Jahr auf dem YouTube Channel von Blue Note Records: