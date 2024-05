Jazz für die Augen – “Blue Giant” auf Blu-ray angekündigt

Den Soundtrack “Blue Giant” auf LP und Weiteres finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Shinichi Ishizukas Jazz-Manga „Blue Giant" erschien, waren Kenner der Szene überrascht: hier ging es einmal nicht um Herz und Schmerz oder Abenteuer in Fantasy-Welten, sondern um den realistisch und packend erzählten Weg eines jungen japanischen Saxofonisten in die fordernde Welt der internationalen Jazzszene. Der Comic, von dem auch in Deutschland zwanzig Folgen erschienen sind, wurde weltweit über 11 Millionen Mal verkauft, der darauf basierende Film war in Japan, Indien, Korea, Taiwan, Süd-Korea, Hong Kong und den USA im Kino zu sehen und wird im Juni nun endlich auch bei uns auf auf Blu-ray erscheinen. Das Label PLAION hat dem Film eine hochwertige deutsche Synchronisation spendiert und veröffentlicht ihn in einem schicken Blu-ray/DVD-Set mit einer zusätzlichen CD mit der erfolgreichen Filmmusik. Im Shop des Labels kann der Film bereits jetzt vorbestellt werden

Blue Giant" stammt von der Grammy-ausgezeichneten japanischen Pianistin und Komponistin Hiromi und ist mit seinen Jazz- und Funk-Sounds integraler Bestandteil des „Blue Giant"-Erfolges. Der Soundtrack war lange nur digital (56 Millionen weltweite Streams) und in Japan als CD und LP zu hören, als limitierte blaue Doppel-LP sind einige letzte Exemplare noch im JazzEcho-Store zu finden.

Carlsen, der deutsche Verlag der „Blue Giant“-Mangas, fasst den mitreißenden Plot wie folgt zusammen: Lebe deinen Traum! Dai Miyamoto ist in seinem Abschlussjahr der High School. Er spielt Basketball, arbeitet halbtags an einer Tankstelle und lebt allein mit seinem Vater und seiner kleinen Schwester. Ein ganz durchschnittlicher Teenager also. Doch seit vielen Jahren ist er auch ein leidenschaftlicher Jazz-Fan – ein etwas ungewöhnliches Hobby für einen Jungen dieser Tage. Unermüdlich probt er mit seinem Saxofon – wann immer und wo immer. Dais Ziel: er will ein Gigant der Jazz-Musik werden. All seine Freunde finden seine Leidenschaft eher uncool. Die ersten Auftritte: alles andere als ermutigend, aber Dai hält an seinem Traum fest und gibt nicht auf!

Als Film wie als Soundtrack-Album sind die Erlebnisse des jungen Dai nicht nur für Jazzfans interessant, am besten man genießt beide Formate.