Exklusives zum Record Store Day: Musikalische Welten auf Kollisionskurs

Am 26. November ist wieder “Black Friday”. Was läge da für Vinyl-Liebhaber näher, als sich eine (oder mehrere) neue schwarze Scheiben zuzulegen? Zumal man bei dieser Gelegenheit in einem Abwasch gleich seinen lokalen Indie-Plattenhändler unterstützen kann. Denn die meist streng limitierten Scheiben gibt es wirklich nur dort zu erstehen und nicht bei den großen Kaufhausketten oder Online-Händlern.Wir haben diesmal zwei ganz besondere 12″-Vinyl-EPs, die wir Ihnen ans Herzen bzw. Ohr legen möchten. Und stilistisch könnten sie verschiedener kaum sein.

Für eher traditionell gesinnte Jazzfans ist die zweite Veröffentlichung gedacht, die in der ungewöhnlichen “”-Serie erscheint, die Verve Records vor genau einem Jahr zum “Black Friday” gestartet hatte. Der Clou dieser Reihe ist, dass die EPs auf beiden Seiten “parallele Rillen” haben. Zum 50. Todestag vonerscheint “ A Gift To Pops ” von den. Dahinter verbirgt sich ein von Trompeterund Posaunistgeleitetes Ensemble mit Topmusikern aus New Orleans, das den Hits und Klassikern von Satchmo einen moderneren Anstrich verpasst hat. Je nachdem, wo man die Nadel auf der EP ansetzt, hört man so dank der parallelen Rillen entweder Louis Amstrongs Originalaufnahmen von “” und “” oder die neuen Versionen der The Wonderful World Of Louis Armstrongs All Stars.