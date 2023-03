Erfrischend – Jazz aus dem Total Refreshment Centre

Was verbirgt sich hinter dem zugegebenermaßen seltsam betitelten Total Refreshment Centre in London? Ein gerade erschienener Pitchfork-Artikel klärt seine Leser auf:

„Lex Blondin, ein Pariser, dessen Tor zu Jazz und Hip-Hop die Beastie Boys waren, eröffnete 2012 das Total Refreshment Centre in einem Londoner Lagerhaus und schuf einen Raum, der sich als Aufnahmestudio, Künstleratelier und Konzertsaal verdreifachte. Innerhalb weniger Jahre wurde die Gemeinde rund um das TRC zum Epizentrum einer abenteuerlustigen Jazzszene, die sich nicht auf Großbritannien beschränken ließ. Bald erlangten Acts wie Comet Is Coming und Moses Boyd internationalen Ruf und trugen dazu bei, die Bedeutung des Total Refreshment Centre in der musikalischen Avantgarde zu festigen.“

Einen Einblick ins Total Refreshment Centre gewinnt man mit einem neuen Video des durch die Jazz Warriors bekannt gewordenen Trompeters Byron Wallen, der mit Baritonsaxofonist Tony Kofi, dem früheren Sons Of Kemet-Drummer Tom Skinner und einem Streichtrio eine inspirierte Neuinterpretation des 2002 von ihm komponierten Stücks “Closed Circle” zur gerade erschienenen Compilation “Transmissions From Total Refreshment Centre” beigesteuert hat.