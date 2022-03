Deutscher Jazzpreis 2022: die Preisverdächtigen stehen fest

Die erste Verleihung des neu geschaffenen Deutschen Jazzpreises im vergangenen Jahr dürfte sich die Initiative Musik ursprünglich sicher etwas anders vorgestellt haben. Denn Corona-bedingt konnte die Zeremonie damals leider nur per Live-Streaming vor virtuellem Publikum stattfinden. Das Medienecho war dessen ungeachtet aber erfreulich positiv. Gelobt wurde vor allem die Qualität und Bandbreite der Künstlerinnen und Künstler, die in insgesamt 31 nationalen und internationalen Kategorien ausgezeichnet wurden. Und dabei gab es zur Freude aller so manche Überraschungssieger/innen.

bereits online erhältlich. Dieses Jahr wird der Deutsche Jazzpreis am 27. April nun bereits zum zweiten Mal vergeben. Und diesmal wird die Preisverleihung, an die sich ein neunzigminütiges Konzert mit Nubya Garcia, Sylvie Courvoisier, der Jazzrausch Bigband und Fola Dada anschließt, im Metropol Theater Bremen auch vor Live-Publikum über die Bühne gehen. Eintrittskarten für das Event sind