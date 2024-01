Blauer Manga-Jazz – “Blue Giant” kommt als LP

Als 2013 die erste Folge des Manga-Comics „Blue Giant“ erschien, waren Kenner der Szene überrascht: hier ging es einmal nicht um Herz und Schmerz oder Abenteuer in Fantasiewelten, sondern um den realistisch aber dennoch packend erzählten Weg eines jungen japanischen Saxofonisten in die internationale Jazz-Welt. Der Comic, von dem inzwischen auch in Deutschland zwanzig Bücher erschienen sind, wurde über 11 Millionen Mal verkauft, der danach entstandene Film war in Asien ein Kinohit und wird dieses Jahr erstmals auch in Europa auf Leinwänden und im Heimkino zu sehen sein.

Die Musik zu „Blue Giant“ stammt von der Grammy-ausgezeichneten japanischen Pianistin und Komponistin Hiromi und ist mit seinen vielseitigen Jazz- und Funk-Sounds integraler Bestandteil des „Blue Giant“-Erfolges. Bislang war der Soundtrack hierzulande nur digital und in Japan als CD und schwarze LP zu hören, ab dem 15. März erscheint er erstmals auch in einem Format, das dem optisch grandios gestalteten Film angemessen ist: als limitierte blaue Doppel-LP. Vorbestellt werden kann sie bereit jetzt u.a. im JazzEcho-Store.