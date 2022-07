Wer ist der Spanish Villager? – Ondaras geheimnisvolles Comeback

Das Album “Spanish Villager No. 3” als LP und als exklusive limitierte Sonderedition in rotem Vinyl finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

J.S. Ondara aus Nairobi, Kenia, 2019 nicht nur in seiner Wahlheimat USA für Furore, wo er bei den 62. Grammy Awards für das beste Americana-Album nominiert wurde. Seine charakteristische Falsettstimme und Songwriting-Begabung hoben ihn von Beginn an von vergleichbaren Künstlern ab. Mit dem Videoclip "An Alien in Minneapolis" meldet er sich jetzt zurück und erinnert daran, warum seine Stimme vor einigen Jahren derart begeisterte. "A striking singing voice" schrieb BILLBOARD, "eine phantastische Stimme" die FAZ und der STERN meinte schlicht: "ein Ereignis". Mit seinem Debütalbum " Tales of America " sorgte

Über das Mitte September erscheinende neue Ondara-Album “Spanish Villager No: 3” ist bislang bekannt, dass er dort in die Rolle des “Spanish Villager” schlüpft, eines maskierten Anarchisten, der die Welt ins Chaos gestürzt hat und mit seinen Bewunderern über Zeitungsartikel kommuniziert. Ist er ein Held oder ein Verbrecher? Eine geheimnisvolle Geschichte, was man aber schon jetzt sagen kann: auf Ondaras Stimme und hintergründige Popsongs hat sich das Warten gelohnt.