Ndegeocello trifft Baldwin – neues Album angekündigt

Nach dem weltweiten Erfolg von “ The Omnichord Real Book ” (: Album des Jahres International) istneues Album, ihr zweites für, eine intellektuell und musikalisch packende Hommage an den legendären amerikanischen Autorund dessen Themen wie Rassismus und Sexualität. Das Werk und die Weitsicht James Baldwins sind auch heute, fast vierzig Jahre nach seinem Tod, noch immer lebendig und relevant. Als Schriftsteller hat er in Essays, Romanen, Theaterstücken und Gedichten die Gesellschaft reflektiert und kritisiert, und auch als politischer Aktivist Spuren hinterlassen. Geboren am 2. August 1924 in New York City, markiert dieses Jahr den 100. Geburtstag des bedeutenden Schriftstellers.