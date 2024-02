Grammy Awards 2024 – die Unkategorisierbare

Sie spielte schon Bass auf einem Album der Rolling Stones, nahm ein Duett mit dem Heartland-Rocker John Mellencamp auf, steuerte Musik zu einem “Batman & Robin”-Film-Soundtrack bei und legte seit 1995 über ein Dutzend eigener Alben vor, auf denen sie ihre ureigene, ungeschliffene Art von Neo-Soul wahlweise mit Elementen von Hip-Hop, Jazz, Rock und Pop anreicherte. Meshell Ndegeocello in eine stilstische Schublade einzuordnen, war von jeher ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen.

Auch mit ihrem jüngsten Album “The Ominchord Real Book”, ihrem Blue-Note-Debüt, gelingt dies wieder nicht. PopMatters beschrieb die Musik als “eine aufregende Mischung aus modernem R&B, Hip-Hop und der Soul/Singer-Songwriter-Tradition, für die Stevie Wonder und Bill Withers stehen,” und als “beste Zusammenstellung von Ndegeocellos Originalen seit ihren frühen Alben”. Bei den Grammys wurde “The Ominchord Real Book” gestern Nacht in der neu geschaffenen Kategorie “Best Alternative Jazz Album” ausgezeichnet. Für Meshell, die in zwanzig Jahren schon zehnmal am Erfolg schnuppern durfte, aber immer leer ausging, ist dies ihr erster Grammy als Solokünstlerin. 2021 hatte sie sich ihre Trophäe noch mit Robert Glasper und H.E.R. für eine fruchtbare Zusammenarbeit teilen müssen.