Live im Berliner A-Trane – 20 Jahre Julia Hülsmann Trio

Julia Hülsmann ist dies mit ihren Trio-Partnern – dem Bassisten Marc Mühlbauer und dem Schlagzeuger Heinrich Köbberling – gelungen. Und das wird nun im Juni an fünf aufeinanderfolgenden Abenden im Berliner Jazzclub Es ist schon ein Kunststück der besonderen Art, eine Band über eine Spanne von 20 Jahren hinweg in unveränderter Besetzung zusammenzuhalten. Der aus Bonn stammenden und in Berlin lebenden Pianistin und Komponistinist dies mit ihren Trio-Partnern – dem Bassistenund dem Schlagzeuger– gelungen. Und das wird nun im Juni an fünf aufeinanderfolgenden Abenden im Berliner Jazzclub A-Trane gebührend gefeiert. Da eine Feier ohne Gäste aber keine wirkliche Feier wäre, hat das Julia Hülsmann Trio für vier der fünf Abende eine Reihe von interessanten Gästen eingeladen.

Das Auftaktkonzert am 20. Juni bestreitet es mit einem alten Bekannten: dem A-Capella-Sänger Daniel Mattar, der einst als Nachfolger von Roger Cicero mit dem Trio durch Deutschland und Europa getourt war. Am 22. Juni trifft das Trio dann auf die beiden dänischen Vokalistinnen Mia Knop Jacobsen und Mette Nadja Hansen und am 23. Juni auf die norwegische Trompeterin Hildegun Øiseth und die japanisch-polnische Sängerin Yumi Ito. Wer das Julia Hülsmann Trio in Reinform erleben möchte, hat dazu am Abend des 22. Juni Gelegenheit. Abgeschlossen wird diese spannende Konzertreihe am 24. Juni mit einem Auftritt des aktuellen Julia Hülsmann Quartet, das vergangenes Jahr bei ECM Records das gefeierte Album “The Next Door” vorgelegt hat. Vierter im Bunde ist – wie auf der Platte – der Tenorsaxophonist Uli Kempendorff. Weitere Verstärkung erhält die Band zudem durch die Trompeterin Heidi Bayer.