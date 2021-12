Rekord nur knapp verfehlt: Jon Batiste für sagenhafte 11 Grammys nominiert

Jon Batistes nominiertes Album “WE ARE” auf CD und LP finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

“Justin Bieber, Billie Eilish und Olivia Rodrigo führen die Riege der Popstars und -newbies an, die dieses Jahr für Grammys nominiert sind”, vermeldete AFP gestern Abend. “Aber es ist Jon Batiste – der Jazz- und R&B-Künstler, die Fernsehpersönlichkeit und der Bandleader, der für seinen Soundtrack zu dem Animationsfilm ‘Soul’ schon einen Oscar gewann -, der mit 11 Nominierungen, auch in den Top-Kategorien, die meisten Chancen auf Grammy-Gold hat.” Und das ist schlichtweg eine Sensation.

Denn in der ewigen Liste der Künstler mit den meisten Grammy-Nominierungen in einer einzigen Nacht hat sich Jon Batiste damit auf den dritten Platz hochkatapultiert; gleichauf mit Kendrick Lamar und lediglich übertroffen von Michael Jackson und Babyface, die 1984 bzw. 1997 jeweils das Dutzend vollmachen konnten.

Batistes jüngstes Album “WE ARE” ist u.a. der Kategorie “Album Of The Year” nominiert und der darauf enthaltene Song “Freedom” in der Sparte “Record Of The Year”. Auch für den “Soul”-Soundtrack, mit dem er neben dem Oscar schon einen Golden Globe, einen BAFTA Award und 16 andere Kritikerpreise gewann, ist er nun noch für drei Grammy-Auszeichnungen im Rennen.

Eine ausgesprochen aufregende Nominierungsnacht war es aber auch für das Duo Tony Bennett und Lady Gaga, die auf insgesamt sechs Grammys hoffen dürfen. So wie Jon Batiste ist das ungleiche Paar u.a. in den beiden Top-Kategorien am Start: einmal mit dem Album “Love For Sale” und dann mit der Aufnahme von “I Get A Kick Out Of You”.

Mehr als ein heißes Eisen im Feuer haben zudem der Trompeter Terence Blanchard und die beninische Sängerin Angélique Kidjo. Ersterer mit dem Album “Absence” und seinem fantastischen Solo in dem Titelstück, letztere mit ihrem Album “Mother Nature” und dem Song “Do Yourself”, bei dem der nigerianische Rapper Burna Boy ihr Duett-Partner ist. Darüber hinaus winkt Kidjo noch ein Grammy für ihre Zusammenarbeit mit dem Cellisten Yo-Yo-Ma.

Weitere Nominierungen gab es außerdem für Norah Jones' “'Til We Meet Again”, Harry Connick Jr.s “Alone With My Faith”, Brandee Youngers “Beautiful Is Black”, Arturo O’Farrills “Dreaming In Lions”, Jacob Colliers Version von “The Christmas Song” und Madison Cunninghams “Wednesday (Extended Edition)”.