Auf Gastspielreise in Deutschland: zwei Jazzer, denen die Zukunft gehört

“Ich mag es nicht, das Offensichtlich zu tun”, verriet Joel Ross DownBeat in seinem Kurzporträt . “Ich gebe meiner Band nicht viele Anweisungen. Spiel einfach die Musik. Sei vollkommen ehrlich. Such nach etwas Höherem.” Nachdem er erst 2019 mit seinem hochgelobten Album “” bei Blue Note debütiert hatte, legte Ross im vergangenen Oktober mit seiner Bandund der Harfenistinals Gast sein zweites Album “” bei dem Label vor. Diese Frage wird er nun ausführlich bei den beiden Konzerten in Deutschland beantworten können. Amund am. Begleitet wird Ross von drei Musikern, die auch an der Einspielung von “Who Are You?” beteiligt waren: Altsaxophonist, Bassistinund Schlagzeuger. Wer nicht die Möglichkeit hat, vor Ort zu sein, kann das Konzert in der Unterfahrt auch per YouTube-Livestream miterleben.