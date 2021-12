Jazzy Christmas ’21 – Neues im Winter Wonderland

Diese Weihnachtsalben und weitere finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Eine Warnung vorab: die hier versammelten Songs können schlagartige Weihnachtsstimmung auslösen! Auch Norah Jones hat sich nach eigener Bekenntnis Jahr für Jahr nicht vorstellen können, einmal ein Weihnachtsalbum aufzunehmen. Insgeheim dürfte sie aber davon geträumt haben, denn auf “I Dream Of Christmas” gibt die 9-fache Grammy-Preisträgerin nicht nur Klassikern wie “White Christmas” und Chuck Berrys “Run Rudolph Run” die Ehre, sondern verlässt sich auch einmal mehr auf ihr Songwriting-Können. So gelang ihr ein weihnachtliches Wunderwerk, das niemals in typische Klischees abdriftet.

Neu und alt zugleich ist Nat “King” Coles Album “A Sentimental Christmas – Cole Classics Reimagined”. Der Sänger und Pianist ist dank seiner legendären Interpretation des berühmten “Christmas Song” der Musiker, den man wohl am stärksten mit dem amerikanischen Weihnachtsfest assoziiert. Capitol Records hat dieses Jahr einige seiner schönsten Weihnachtsaufnahmen mit neuen Arrangements aufpoliert, auf fünf Tracks gesellen sich die aktuellen Gäste John Legend, Calum Scott, Kristen Chenoweth, Gloria Estefan und Johnny Mathis hinzu. Das Ergebnis ist ein weihnachtlicher Musikgenuss im zeitgemäßen Klang und mit Stimmungs-Garantie.

Achtung, Wortspiel: mit “A Very Darren Crissmas” präsentiert Darren Criss, multitalentierter Sänger, Songwriter, Emmy- und Golden-Globe-prämierter Schauspieler und Broadway-Star, ein Weihnachtsalbum zwischen modernem Pop, Swing und einigem Witz und Charme Die Fans lieben den gutaussehenden jungen Mann für seine Rollen in “Glee”, “Versace: American Crime Story” oder “Hollywood”. Als Gäste hat er Adam Lambert, Lainey Wilson und Evan Rachel Wood zur Weihnachtsparty geladen.