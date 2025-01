Keep on Jazzin‘ – was Blue Note und Verve 2025 planen

Saxophonist Branford Marsalis, einer der bedeutendsten Jazzkünstler unserer Zeit und seit mehr als vier Jahrzehnten eine maßgebende kreative Kraft in der US-Musikszene, startet seine “blaue Phase”. Er hat gerade einen Vertrag bei Blue Note Records unterschrieben und veröffentlicht am 28.2. sein Blue Note-Debüt “Belonging”, sein erstes neues Album seit 2019 mit langjährigem Quartett bestehend aus Joey Calderazzo, Eric Revis und Justin Faulkner. Es war bereits zu hören, dass es sich bei dem Album um für Marsalis ungewöhnliches Repertoire handeln soll, man darf gespannt sein.

ARTEMIS sein drittes Blue-Note-Album "ARBORESQUE", über das Charles Pasi freuen, während am 14.3. Wilco-Gitarrist Nels Cline die erste Studioaufnahme seines neuen Consentrik Quartet vorstellen wird, mit Ingrid Laubrock, Chris Lightcap und Tom Rainey. Ebenfalls am 28.2. veröffentlicht das Quintett sein drittes Blue-Note-Album, über das hier bereits erste Details zu erfahren sind.

DOMi & JD Beck, Gregory Porter, Aaron Parks, Johnathan Blake und Julian Lage. Neben neuen Alben dieser und weiterer Blue-Note-Künstler wurden auch schon die kommenden Veröffentlichungen der erfolgreichen Im Studio für Blue Note befinden sich zurzeit unter anderemund. Neben neuen Alben dieser und weiterer Blue-Note-Künstler wurden auch schon die kommenden Veröffentlichungen der erfolgreichen Tone Poet Serie und Classic Vinyl Serie angekündigt.

Bei Verve heißt es zunächst “Ladies first”: für 28.2. den ist die weltweite Premiere eines komplett unveröffentlichten Konzertes der “First Lady Of Jazz” angekündigt, in Bälde darf zu dem Projekt mehr verraten werden. Zu hören war auch bereits, dass man für 2025 auf ein neues Album von Diana Krall hoffen darf. Weitere Projekte wird Verve in Kürze verlautbaren.