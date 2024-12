Blue Note Classic Vinyl Serie – Titelübersicht 2025

Classic Vinyl Serie und mehr von Blue Note Records. Die Blue Note Classic Vinyl Serie macht die bekanntesten und beliebtesten Alben des Labels zu vertretbaren Preisen dauerhaft verfügbar. Die ersten Folgen erschienen bereits 2019 unter dem Serientitel Blue Note 80 zum achtzigsten Labeljubiläum. Gemastert werden die LPs von Kevin Gray bei Cohearent Audio in den USA, gepresst in 180g bei Optimal in Deutschland. Original-Covergestaltung und cellophanierte Innenhüllen gehören auch bei dieser Serie zum guten Ton. Im Jazzecho-Store finden Sie alle Folgen derund mehr von

Für 2025 geplante Veröffentlichungen:

17. Januar 2025

Art Blakey & The Jazz Messengers – Like Someone In Love (1960)

Freddie Hubbard – Here to Stay (1962)

21. Februar 2025

Sonny Rollins – Volume 1 (1956)

Dexter Gordon – Our Man In Paris (1963)

21. März 2025

Horace Silver – Serenade to a Soul Sister (1968)

Lou Donaldson – Say It Loud (1968)

18. April 2025

Tony Williams – Civilization (1986)

Don Pullen – New Beginnings (1988)

16. Mai 2025

Hank Mobley – Roll Call (1960)

Stanley Turrentine – Look Out (1960)

20. Juni 2025

Baby Face Willette – Stop and Listen (1961)

Freddie Roach – Down to Earth (1962)

18. Juli 2025

Donald Byrd – Stepping Into Tomorrow (1974)

Eddie Henderson – Heritage (1976)

15. August 2025

Wayne Shorter – The Soothsayer (1965)

Lee Morgan – The Procrastinator (1967)

19. September 2025

Sonny Clark – Sonny’s Crib (1957)

Freddie Redd – Shades of Redd (1960)

17. Oktober 2025

Grant Green – Solid (1964)

Elvin Jones – Puttin’ It Together (1968)

21. November 2025

Andrew Hill – Judgment (1964)

Jackie McLean – One Step Beyond (1963)

12. Dezember 2025

Jimmy Smith – House Party (1957–58)

Johnny Griffin – A Blowing Session (1957)