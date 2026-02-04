Sinatra in Blue Vol. Two – Blue Note kündigt zweiten Sinatra-Klassiker an

Als die in jedem Aspekt vorbildlich kuratierte wie produzierte audiophile Blue Note Tone Poet Serie im November letzten Jahres mit Frank Sinatras legendärem Album “In The Wee Small Hours“ mal nicht einen Klassiker aus dem Blue-Note-Jazz-Katalog, sondern ein Meisterwerk aus dem Archiv des Schwesterlabels Capitol Records veröffentlichte, war die Überraschung groß. Noch überraschender war der Erfolg des Albums. Erstmals in der Geschichte des Frank-Sinatra-Kataloges wurde die Wiederveröffentlichung eines seiner Alben wie bei der Blue Note Tone Poet Serie üblich von “Tone Poet” Joe Harley persönlich überwacht, von Kevin Gray hat bei Cohearent Audio von analogen Bändern gemastert, bei Record Technology Inc. (RTI) auf 180-g-Vinyl gepresst und in einer luxuriösen Tip-on-Gatefoldhülle verpackt.

Die Reaktion von Fans und Medien war einhellig begeistert. Das US-Magazin Stereophile verlieh der Veröffentlichung die Höchstwertung von 5 Sternen, der Rezensent schwärmte: “Ich habe Frank Sinatra noch nie so klingen hören. In wunderschönem Mono ist es, als würde er in einem kleinen Club von einem Spotlight angestrahlt… Platte des Monats, Platte des Jahres, Platte des Jahrzehnts, Platte des Jahrhunderts. Ein Klassiker, ein Dauerbrenner in den Top 100, Top 10. Ein Meisterwerk… und jetzt klingt es besser als je zuvor.“

Das Ergebnis: die Luxus-Version von “In The Wee Small Hours“ war blitzschnell und noch vor Veröffentlichung für lange Zeit ausverkauft. Beflügelt von dem Erfolgt wird Blue Note Records am 27. März einen zweiten Sinatra-Klassiker in gleicher hochwertiger Machart veröffentlichen: Nach seinem melancholischen Meisterwerk hellte der legendäre Sänger die Stimmung mit seinem relaxed swingenden Album ”Songs For Swingin' Lovers!", das 1956 bei Capitol Records erschien, deutlich auf. Beide Alben bildeten zusammen eine faszinierende Dualität: Der unglücklich verliebte Sänger des ersten Albums schwelgte auf dem zweiten in den Freuden einer neu entflammten Romanze. Das Album wurde in den Capitol Studios in Hollywood aufgenommen, erneut von Voyle Gilmore produziert und enthielt großartige Nelson-Riddle-Arrangements von Klassikern wie "You Make Me Feel So Young“, "Too Marvelous For Words“, "Love Is Here To Stay“, "I’ve Got You Under My Skin“ und einigen mehr.