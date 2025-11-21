Blue Note Tone Poet Serie – Titelvorschau 2026

Die seit 2019 erscheinende audiophile Blue Note Tone Poet Serie ist ein weltweiter Erfolg. Kuratiert wird sie von Joe Harley, genannt der “Tone Poet“, vom renommierten amerikanischen Vinyl-Label Music Matters. Die Fertigung erfolgt mit rein analogen Produktionsschritten vom Erste-Generation-Masterband bis zur 180g-Pressung bei Record Technology Incorporated (RTI) in den USA. Den luxuriösen Rahmen schaffen stabile, laminierte Tip-On-Gatefold-Sleeves und wattierte Innenhüllen.

Die gerade erst für 2026 angekündigten Titel wurden erneut von Harley persönlich ausgewählt und umfassen anerkannte Schätze des Blue-Note-Katalogs sowie unterschätzte Klassiker, herausragende Werke der Moderne und Alben anderer zu Blue Note gehörender Labels, darunter Pacific Jazz und Jazz: West. Das kommende Jahr startet mit der Veröffentlichung von Hank Mobleys Sextett-Album “Hank“ aus dem Jahr 1957 und Tyrone Washingtons wenig bekanntem Juwel „Natural Essence“ von 1967.

Joe Harley: "In der kommenden Saison präsentieren wir seltene Schätze, bemerkenswerte, aber unterschätzte Aufnahmen und natürlich auch wieder beliebte Titel aus dem Blue-Note-Katalog, auf die Fans sehnsüchtig gewartet haben, wie Jimmy Smiths ‘The Sermon’ und ‘Sonny Rollins Vol. 2’. Die Tone-Poet-Veröffentlichungen des Jahres 2026 sollen die ganze Bandbreite des Jazz-Erbes feiern, das wir alle so schätzen“.

6. Februar 2026

Lee Morgan – City Lights (Blue Note, 1957)

Bennie Green – Back On The Scene (Blue Note, 1958)

6. März 2026

Lawrence Marable – Tenorman (Jazz: West, 1956)

Andrew Hill – Compulsion!!!!! (Blue Note, 1965)

3. April 2026

Fred Jackson – Hootin’ ‘N Tootin’ (Blue Note, 1962)

Larry Young – Mothership (Blue Note, 1969)

1. Mai 2026

Dexter Gordon – Dexter Calling … (Blue Note, 1961)

McCoy Tyner – Asante (Blue Note, 1970)

5. Juni 2026

Curtis Amy – Tippin’ On Through (Pacific Jazz, 1962)

Bobby Hutcherson – Components (Blue Note, 1965)

3. Juli 2026

Big John Patton – Got A Good Thing Goin’ (Blue Note, 1966)

Michel Petrucciani/Jim Hall/Wayne Shorter – Power of Three (Blue Note, 1986)

7. August 2026

Jackie McLean – Vertigo (Blue Note, 1959–63)

Ike Quebec – Bossa Nova Soul Samba (Blue Note, 1962)

4. September 2026

Sonny Rollins – Sonny Rollins, Vol. 2 (Blue Note, 1957)

Sam Rivers – Dimensions & Extensions (Blue Note, 1967)

2. Oktober 2026

Freddie Hubbard – Hub Cap (Blue Note, 1961)

Booker Ervin – Structurally Sound (Pacific Jazz, 1966)

6. November 2026

Jimmy Smith – The Sermon! (Blue Note, 1957–58)

Hank Mobley – Dippin’ (Blue Note, 1965)

4. Dezember 2026

Curtis Fuller – Curtis Fuller, Volume 3 (Blue Note, 1957)

Lee Morgan – The Sixth Sense (Blue Note, 1967)

Alle Termine ohne Gewähr.