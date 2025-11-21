Blue Note Tone Poet Serie | News | Blue Note Tone Poet Serie – Titelvorschau 2026

Gute Nachricht für Fans der audiophilen Blue-Note-Serie: auch 2026 werden wieder 24 Folgen der von “Tone Poet“ Joe Harley kuratierten Serie erscheinen.
21.11.2025
Die seit 2019 erscheinende audiophile Blue Note Tone Poet Serie ist ein weltweiter Erfolg. Kuratiert wird sie von Joe Harley, genannt der “Tone Poet“, vom renommierten amerikanischen Vinyl-Label Music Matters. Die Fertigung erfolgt mit rein analogen Produktionsschritten vom Erste-Generation-Masterband bis zur 180g-Pressung bei Record Technology Incorporated (RTI) in den USA. Den luxuriösen Rahmen schaffen stabile, laminierte Tip-On-Gatefold-Sleeves und wattierte Innenhüllen. 
Die gerade erst für 2026 angekündigten Titel wurden erneut von Harley persönlich ausgewählt und umfassen anerkannte Schätze des Blue-Note-Katalogs sowie unterschätzte Klassiker, herausragende Werke der Moderne und Alben anderer zu Blue Note gehörender Labels, darunter Pacific Jazz und Jazz: West. Das kommende Jahr startet mit der Veröffentlichung von Hank Mobleys Sextett-Album “Hank“ aus dem Jahr 1957 und Tyrone Washingtons wenig bekanntem Juwel „Natural Essence“ von 1967.
Joe Harley: "In der kommenden Saison präsentieren wir seltene Schätze, bemerkenswerte, aber unterschätzte Aufnahmen und natürlich auch wieder beliebte Titel aus dem Blue-Note-Katalog, auf die Fans sehnsüchtig gewartet haben, wie Jimmy Smiths ‘The Sermon’ und ‘Sonny Rollins Vol. 2’. Die Tone-Poet-Veröffentlichungen des Jahres 2026 sollen die ganze Bandbreite des Jazz-Erbes feiern, das wir alle so schätzen“. 
9. Januar 2026
Hank Mobley – Hank (Blue Note, 1957)
Tyrone Washington – Natural Essence (Blue Note, 1967)
6. Februar 2026
Lee Morgan – City Lights (Blue Note, 1957)
Bennie Green – Back On The Scene (Blue Note, 1958)
6. März 2026
Lawrence Marable – Tenorman (Jazz: West, 1956)
Andrew Hill – Compulsion!!!!! (Blue Note, 1965)
3. April 2026 
Fred Jackson – Hootin’ ‘N Tootin’ (Blue Note, 1962) 
Larry Young – Mothership (Blue Note, 1969) 
1. Mai 2026 
Dexter Gordon – Dexter Calling … (Blue Note, 1961) 
McCoy Tyner – Asante (Blue Note, 1970) 
5. Juni 2026
Curtis Amy – Tippin’ On Through (Pacific Jazz, 1962)  
Bobby Hutcherson – Components (Blue Note, 1965) 
3. Juli 2026 
Big John Patton – Got A Good Thing Goin’ (Blue Note, 1966) 
Michel Petrucciani/Jim Hall/Wayne Shorter – Power of Three (Blue Note, 1986)  
7. August 2026 
Jackie McLean – Vertigo (Blue Note, 1959–63) 
Ike Quebec – Bossa Nova Soul Samba (Blue Note, 1962) 
4. September 2026 
Sonny Rollins – Sonny Rollins, Vol. 2 (Blue Note, 1957)  
Sam Rivers – Dimensions & Extensions (Blue Note, 1967)  
2. Oktober 2026 
Freddie Hubbard – Hub Cap (Blue Note, 1961)  
Booker Ervin – Structurally Sound (Pacific Jazz, 1966)  
6. November 2026
Jimmy Smith – The Sermon! (Blue Note, 1957–58) 
Hank Mobley – Dippin’ (Blue Note, 1965)  
4. Dezember 2026 
Curtis Fuller – Curtis Fuller, Volume 3 (Blue Note, 1957)  
Lee Morgan – The Sixth Sense (Blue Note, 1967)  
 
Alle Termine ohne Gewähr.
Start
News und Rezensionen
