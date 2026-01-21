Trio mit Stargästen – Walter Smith III kündigt Blue-Note-Album an

“TWIO“ hieß das fünfte Studioalbum des US-amerikanischen Tenorsaxofonisten Walter Smith III, das im Februar 2018 bei Whirlwind Recordings veröffentlicht wurde. Der Titel war eine spielerische Wortschöpfung aus ”Trio“ und “Two“. Downbeat schrieb damals: ”'Twio‘ präsentiert den großartigen Tenorsaxophonisten in einem kompakten Trio-Setting. Sein Ton und seine Melodik sind umwerfend, gepaart mit reichem, packendem Ideenreichtum“.

Für sein drittes Blue-Note-Album greift der Musiker jetzt das ungewöhnlich betitelte Konzept wieder auf und präsentiert am 6. März mit "TWIO Vol. 2“ ein erneut äußerst gelungenes Album mit klassischen Jazzstücken voll swingender Spielfreude. Das Album besticht durch eine neue, wechselnde Besetzung mit Bassist Joe Sanders und Schlagzeuger Kendrick Scott sowie Gastauftritten der Jazzlegenden Ron Carter am Bass und Branford Marsalis am Tenorsaxofon.

Walter Smith III wurde 1980 in Houston, Texas, geboren, erlernte im Alter von sieben Jahren das Saxophonspiel und besuchte in Houston die High School for the Performing and Visual Arts. Mit einem Stipendium des Clifford Brown/Stan Getz Fellowship studierte er am Berklee College of Music, wo er 2003 seinen Bachelor erwarb. In New York setzte er seine Studien an der Manhattan School of Music fort und arbeitete u. a. mit Roy Haynes, Bilal, Destiny’s Child, Herbie Hancock und Wayne Shorter. 2006 erschien sein erstes Soloalbum "Casually Introducing“, 2007 spielte er auf Christian Scotts Album "Rewind That“, das für einen Grammy nominiert wurde.