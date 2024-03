Das Saxofon macht Pause – neues Shabaka-Album angekündigt

Das neue Album „Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace” auf CD, LP und weiteres von Impulse Records finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Als kreativer und überaus erfolgreicher Kopf von eklektischen Bands wie Sons Of Kemet und Shabaka And The Ancestors sowie Mitglied des Trios The Comet Is Coming bewegte sich Shabaka Hutchings über zehn Jahre beharrlich abseits ausgetretener musikalischer Pfade. Als er, längst als einer der wegweisenden Saxofonisten seiner Generation geltend, im letzten Jahr verkündete, das Instrument für einen nicht näher definierten Zeitraum niederzulegen und auch seine drei Ensembles ruhen zu lassen, war dies mehr als eine kleine Sensation, der ein überraschendes Medienecho folgte. „Saxophone master takes on the flute“ betitelte beispielsweise die NEW YORK TIMES einen ganzseitigen Artikel.

Shabakas erste Soloaufnahme unter eigenem Namen, und jetzt auch ohne Nachnamen, die letztes Jahr veröffentlichte EP “ Afrikan Culture ”, machte auf den „neuen Shabaka“ neugierig. “Auf der neuen Platte – mit acht meditativen Tracks und einer Gesamtspieldauer von unter einer halben Stunde – setzt sich Shabaka einmal mehr über alle Erwartungen hinweg”, schrieb DOWNBEAT.

Im April kehrt Shabaka nun mit seinem ersten Solo-Werk in Albumlänge zurück. „Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace” wird als bewegende Suite aus in erster Linie instrumentaler, meditativer und kontemplativer Musik angekündigt, auf der Shabaka auf einer Vielzahl verschiedener Flöten zu hören ist. Als Gäste hat er Künstler wie Andre 3000, Lianne La Havas, Moses Sumney, Floating Points u.a. hinzugeladen. Seinen temporären Abschied vom Saxofon hat Shabaka mit einem ebenso melancholischen wie augenzwinkernden Kurzfilm bebildert.