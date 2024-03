Stilistischer Seitensprung – in den Fußstapfen von Whitney Houston

Die exklusive Sonderedition ihres Verve-Debüts “Linger Awhile” und die Deluxe Edition “Linger Awhile Longer” finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Für den Song “Tight”, der vergangenes Jahr als digitale Single erschien, strich Samara Joy am 4. Februar in Los Angeles den Grammy für die “Best Jazz Performance” ein. Dass sie mit ihrer wunderbaren Stimme auch ganz andere Stile beherrscht, beweist die 24-Jährige nun mit ihrer neuen Single “Why I’m Here”. Den gospelig-poppigen Song, der ein wenig an die junge Whitney Houston erinnert, hat Samara gemeinsam mit Maroon 5-Keyboarder PJ Morton für den Film “Shirley” geschrieben, der ab 22. März bei Netflix zu sehen sein wird.

In dem von Film von John Ridley (der für das Drehbuch zu “12 Years A Slave” einen Oscar bekam) wird die inspirierende Geschichte von Shirley Chisholm (in der Titelrolle: Regina King) erzählt, die 1972 als erste Afroamerikanerin für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidierte.