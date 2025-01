Samara Joy – TV-Star kommt nach Deutschland

Für die TV-Sendung "60 Minutes“, die seit 1968 vom US-Fernsehsender CBS ausgestrahlt wird, nehmen sich in der Regel Millionen Amerikaner eine Stunde Zeit. Die von Fernsehlegende Donald Hewitt entwickelte Show hat im Laufe ihrer Geschichte mehr Emmy Awards gewonnen als jede andere Prime-Time-Sendung in den USA. Als investigatives Format sorgte die Sendung über die Jahre hinweg auch immer mal wieder für Aufsehen und sogar Kontroversen.

Absolut nicht kontrovers wurde die "60 Minutes“-Folge über Sängerin Samara Joy aufgenommen, die kurz vor Weihnachten am 22. Dezember ausgestrahlt wurde. Darin wurde die erstaunliche Karriere der jungen Künstlerin erzählt und mit Interviews mit ihr, Musikern und Familienmitgliedern unterfüttert. Viele Zuschauer lernten Samara erst durch diesen TV-Bericht kennen und waren begeistert. Die Streaming-Zahlen und Plattenverkäufe verdoppelten sich in den Tagen nach der Ausstrahlung.

In Deutschland kann man die "60 Minutes“-Folge leider nur als 15-minütigen Zusammenschnitt ansehen, der aber genauso gut dokumentiert, was Samara Joy künstlerisch und menschlich besonders macht. Was deutsche Fans allerdings erfreuen sollte ist, dass für dieses Jahr hierzulande einige Konzerte in Aussicht gestellt wurden. Das als erstes bestätigte findet auch gleich in einem besonderen Venue statt: am. Auf die Konzerte, die sicher deutlich länger dauern werden als 60 Minuten, darf man sich jetzt schon freuen.