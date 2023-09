Rasante zwei Minuten – neue Samara-Joy-Single “Tight”

Die exklusive Sonderedition ihres Verve-Debüts “Linger Awhile” und die Deluxe Edition “Linger Awhile Longer” finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

“Take my advice, if you find a man, girl, hold on to him tight”, heißt der Ratschlag, den die legendäre Betty Carter ihren Hörerinnen im Song „Tight” mit auf den Weg gab. Die rasante Bebop-Nummer hatte sie 1976 geschrieben, sie war fortan einer der beliebtesten Songs in ihrem Liveprogramm.

Die zweifache GRAMMY-Gewinnerin Samara Joy, die bei ihren Aufnahmen bislang eher mit relaxt swingenden Titeln und Balladen glänzte, übernahm Betty Carters anspruchsvollen Song vor einiger Zeit auch in ihre Liveauftritte und erntete damit Jubelstürme. Jetzt veröffentlicht sie “Tight” als Single und als weiteres Glanzstück ihrer herausragenden Jazzkunst.

Der Song wurde in den legendären Electric Lady Studios in New York mit ihrer Band (Pianist Luther Allison, Bassist Mikey Migliore und Schlagzeuger Evan Sherman) aufgenommen. Das dazugehörige Video zeigt Ausschnitte von Live-Auftritten und Studioaufnahmen. Die knapp zweiminütige Power-Nummer ist für alle Samara-Joy-Fans ein fabelhafter Zeitvertreib, um sich die Wartezeit auf das nächste Album zu vertreiben.

