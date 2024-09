Nicht geträumt – Samara Joy kündigt neues Album an

Das Album auf LP und als exklusive signierte Sonderedition finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

“Ich bin immer noch sprachlos”, sagt Samara Joy über ihren Grammy-Gewinn als “Beste neue Künstlerin” 2023. Wenn die in der Bronx aufgewachsene 24-jährige Sängerin sich an den historischen Moment zurückerinnert, empfindet sie zunächst einmal “nichts als Dankbarkeit” und fragt sich dann, ob sie “vielleicht alles nur geträumt” habe.

Nach der Auszeichnung tat Samara allerdings letztendlich genau das Richtige, das was jeder engagierte, ewig neugierige Jazzmusiker getan hätte: sie machte sich auf den weiteren Weg. Für sie und ihre Band standen zunächst eine scheinbar endlose Reihe ausverkaufter Tourdaten an. Zusammen mit den ebenso jungen, ebenso talentierten Jazz-Kollegen gab sie unzählige Konzerte rund um den Globus und verfeinerte und vertiefte den gemeinsamen Swing, Groove und Spirit. Wer das Glück hatte, sie live zu erleben, stimmte in den Lobgesang der internationalen Medien ein.

Für alle, die hören wollen wie perfekt Samara Joy und ihre Band sich aufeinander eingespielt haben und welch musikalische Höhen sie inzwischen erklimmen, nahm das Ensemble im Februar 2024 in den legendären Rudy Van Gelder Studios das neue Album “Portrait” auf, eine Sammlung aus Standards, Originalen und Jazz-Instrumentals von Charles Mingus, Sun Ra und Barry Harris, für die Samara exklusive Lyrics verfasste. Das am 10. Oktober erscheinende Album kündigt sie schon jetzt mit dem Song "You Stepped Out Of A Dream” an, einer sommerlich-lateinamerikanisch swingenden Version des bekannten Jazz-Standards. Samara und Band bei der traumwandlerisch sicheren Arbeit im Studio zu beobachten, ist faszinierend.