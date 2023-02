Grammy-Doppelgewinn für den neuesten Shooting-Star des Jazz

Das Album “Linger Awhile” auf CD, LP und als exklusive Sonderedition in rotem Vinyl finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Samara Joy is overjoyed! Und dazu hat die 23-Jährige auch wirklich allen Grund. Denn bei der Grammy-Verleihung Sonntagnacht konnte Samara für ihr Verve-Debütalbum “Linger Awhile” (erst ihre zweite Aufnahme überhaupt) nicht nur die Auszeichnung für das “Best Jazz Vocal Album” einstreichen, sondern wurde darüber hinaus auch genreübergreifend als “Best New Artist” geehrt. Ein ähnlicher Überraschungscoup war in dieser Kategorie vor Samara bislang nur zwei Jazzkünstlerinnen gelungen: 2003 einer gewissen Norah Jones und 2011 dann Esperanza Spalding.