Grammy Awards 2026 – Samara Joy und Jon Batiste gewinnen für “Bestes Album”

Sowohl für Samara Joy als auch für Jon Batiste ist die Arena in Los Angeles, in der jährlich die Grammy Awards verliehen werden, kein Neuland, beide wurden bereits in der Vergangenheit mit dem begehrten Musikpreis ausgezeichnet. Dennoch war bei beiden Vokalisten, und ihrem Label Verve Records, die Freude erneut groß, als sie am 1. Februar im Rahmen der 68. Verleihung der Grammy Awards mit der Auszeichnung “Bestes Album” für ihre aktuellen Werke ausgezeichnet wurden, Samara Joy in der Kategorie “Best Jazz Vocal Album” für “Portrait” und Jon Batiste in der Kategorie “Best Americana Album” für “BIG MONEY”.

Samara Joy gewann schon 2023 den Grammy als “Best New Artist” und für das “Best Jazz Vocal Album” (“Linger Awhile”), und 2024 für die beste Jazz-Aufnahme (“Tight”). Jon Batiste hat nun bereits acht Grammy Awards gewonnen. Bei den 64. Grammys war er zudem mit 11 Nominierungen der meistnominierte Künstler des Abends und gewann fünf Auszeichnungen, darunter “Album des Jahres” (“We Are”).

Während Samara Joy den Preis angemessen joyful entgegennahm, konnte Jon Batiste bei der Zeremonie nicht persönlich zugegen sein. Der Co-Produzent des Albums, Nick Waterhouse, verlas seinen Dank, den Batiste mit einigen politischen Kommentaren pfefferte, die auch den roten Faden seines ausgezeichneten Albums ausmachen.