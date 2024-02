Grammy Awards 2024 – Grammy Nummer 3 für die neue “First Lady of Song”

Die exklusive Sonderedition ihres Verve-Debüts “Linger Awhile” und die Deluxe Edition “Linger Awhile Longer” finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Ausgezeichnet wurde Samara Joy für “Tight” in der Kategorie “Best Jazz Solo Performance” (vormals “Best Improvised Jazz Solo”). Die rasante Bebop-Nummer wurde 1976 von Betty Carter geschrieben, einem der großen Vorbilder der jungen Sängerin. Ihre ungemein erfrischende Neuinterpretation dieses weniger bekannten Juwels zeigt, warum die 24-Jährige in der Presse oft als die aktuelle “First Lady of Song” gefeiert wird. Bei Samaras Konzerten gehört die Nummer, die im vergangenen September exklusiv als Single veröffentlicht wurde, längst zu den absoluten Publikumsfavoriten. Erst im vergangenen Jahr hatte Samara Joy neben einem Grammy für ihr fantastisches Verve-Debütalbum “Linger Awhile” auch die Auszeichnung als “Best New Artist” erhalten. Angesichts der starken Pop-Konkurrenz eine Riesenüberraschung, wenn auch zweifellos verdient. Gestern Nacht nun durfte Samara diese Trophäe als Präsentatorin an die neue Gewinnerin Victoria Monét überreichen.