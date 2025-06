Nduduzo Makhathini live in Köln und im Stream

Die inzwischen fünfte Verleihung des Deutschen Jazzpreises findet am Freitag, den 13. Juni 2025 im Kölner E-Werk statt. Neben der feierlichen Ehrung der 22 Preisträger und Preisträgerinnen erwartet die Zuschauer ein hochkarätiges musikalisches Programm mit drei exklusiven Live-Acts: Nduduzo Makhathini & Omagugu Makhathini, Philo Tsoungui & Ludwig Wandinger und Sonic Interventions.

In insgesamt 22 Kategorien werden beimaußergewöhnliche und innovative künstlerische Leistungen mit Preisgeldern in einer Gesamthöhe von 492.000 € ausgezeichnet. Realisiert von der Initiative Musik findet die Preisverleihung in Kooperation mit der Stadt Köln und dem Land Nordrhein-Westfalen im Kölner E-Werk statt. Hauptförderer ist der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Eine Übersicht aller Nominierten findet sich hier