Jazzpreisträger live – Nduduzo Makhathini in Berlin und Hamburg

Die Jury des Deutschen Jazzpreises 2025 beschreibt den diesjährigen Gewinner in der Kategorie „Live Act des Jahres International“ so: „Nduduzo Makhathini ist ein südafrikanischer Improvisationskünstler und Wissenschaftler mit einem Doktortitel in Musik. Er ist zudem ein mehrfach ausgezeichneter Künstler und international anerkannter Musiker. Makhathini hat bisher zwölf Alben veröffentlicht und steht derzeit bei dem renommierten Label Blue Note Records in den USA unter Vertrag. Sein dicht gefüllter Tourplan hält ihn in den aktuellen Jazzpraktiken und -diskursen präsent.“

Der vielbeschäftigte Musiker nahm den Preis in Köln persönlich entgegen und bedankte sich mit einer viertelstündigen Live-Performance zusammen mit seiner Ehefrau und musikalischen Partnerin Omagugu Makhathini. Ihr gemeinsames musikalisches Programm „Zulu Love Songs“ ist eine kraftvolle, zeitgenössische Hommage an die reichen Musiktraditionen ihrer gemeinsamen afrikanischen Heimat.

Als Solist ist Nduduzo Makhathini im Juli wieder in Berlin und Hamburg zu erleben. Den vielgefragten Musiker sollte man sich nicht entgehen lassen.