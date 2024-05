Das Album “uNomkhubulwane” auf LP, als rote Sonderedition und limitierte White Label LP, sowie weiteres von Blue Note finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Er ist Pianist, Komponist, Philosoph und Heiler: Nduduzo Makhathini legt mit „uNomkhubulwane“ am 7.6. seinen elftes Studioalbum und insgesamt drittes auf Blue Note Records vor. Das tiefgründige Werk, das eine Hommage an die Zulu-Göttin uNomkhubulwane darstellt und die tragische Geschichte der Unterdrückung Afrikas erforscht, wird aus drei Sätzen bestehen Makhathini in Triobesetzung mit Zwelakhe-Duma Bell le Pere am Bass und Francisco Mela am Schlagzeug präsentieren.