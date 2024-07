Hommage an James Baldwin – thematisch aufwühlend und musikalisch packend

Das Album auf LP, als exklusive signierte Sonderedition und White Label finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

“Love takes off the masks that we fear we cannot live without and know we cannot live within”, heißt es in “Love”, der neuen Single von Meshell Ndegeocello. Zu Deutsch: “Die Liebe nimmt uns die Masken ab, von denen wir fürchten, dass wir ohne sie nicht leben können, und von denen wir wissen, dass wir in ihnen nicht leben können.” Es ist ein Zitat aus einem Essay von James Baldwin (1924–1987), einem der bedeutendsten afroamerikanischen Schriftsteller und Aktivisten des 20. Jahrhunderts, dessen Werke in den vergangenen zehn Jahren durch die “Black Lives Matter”-Bewegung wieder weltweit neue Beachtung fanden. Auf “No More Water: The Gospel Of James Baldwin”, ihrem zweiten Album für Blue Note, zollt Meshell Ndegeocello, die Anfang des Jahres für ihr gefeiertes Blue-Note-Debüt “The Omnichord Real Book” einen Grammy erhielt, Baldwin in 17 thematisch aufwühlenden und musikalisch packenden Songs Tribut.

Und sie hätte es kaum zu einem besseren Zeitpunkt tun können. Denn James Baldwin gehört zu den Autoren, deren Arbeiten auf Druck reaktionärer Politiker und Interessengruppen in den USA gerade unter fadenscheinigen Vorwänden aus vielen Bibliotheken verbannt werden. Erscheinen wird das Doppelalbum “No More Water: The Gospel Of James Baldwin” am 2. August, auf den Tag pünktlich zum 100. Geburtstag des Autors. Erst vor ein paar Tagen ging auf YouTube ein neuer, live aufgezeichneter Videoclip zu “Love” online. Der Song war auch Teil des Repertoires, das Meshell mit den Mitgliedern ihrer Band kürzlich bei ihrem ersten richtigen “Tiny Desk Concert” präsentierte. Schon bald wird die Sängerin, Bassistin und Songschreiberin übrigens nach Deutschland kommen: im Rahmen des Stuttgarter Jazzopen-Festivals tritt sie am 21. Juli im Alten Schloss im Doppelpack mit Al Di Meola auf. Weitere Konzerte von ihr wird es dann im November in Mannheim, Köln und Berlin geben.

