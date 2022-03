Unter vier Augen: intime Duette zwischen Jazz, Chanson und brasilianischen Klängen

Dieses Album auf CD und LP und weitere von Melody Gardot finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Melody Gardot und Philippe Powell ein neues Traumpaar gefunden. Die Kollaboration zwischen der in Philadelphia aufgewachsenen Sängerin und Songschreiberin mit der rauchig-dunklen Stimme und dem virtuosen brasilianischstämmigen Pianisten, Sohn der mystischen Bossa-Nova-Legende Baden Powell, funktioniert so traumwandlerisch, als ob sie schon seit einer halben Ewigkeit ein musikalisches Paar wären. Dabei kreuzten sich ihre Wege das erste Mal vor noch gar nicht allzu langer Zeit, als Melody Gardot vor zwei Jahren ihr Album "Sunset In The Blue" aufnahm.

Im Dezember vergangenen Jahres sind die beiden in ihrer gemeinsamen Wahlheimat Paris dann erneut zusammen ins Studio gegangen. Diesmal aber, um mit “Entre Eux Deux” ein ausgesprochen intimes Duo-Album aufzunehmen. Ein Album, das Hörer/innen auf eine nostalgische Reise in den Jazz, den Chanson und die brasilianische Musik der 1960er Jahre mitnehmen möchte.

Die erste Single-Veröffentlichung, “This Foolish Heart Could Love You”, ermöglicht einem nun, schon vorab in dieses wunderbare Album hineinschnuppern. Erscheinen wird “Entre Eux Deux” am 20. Mai bei Decca Records als CD und auf Doppel-Vinyl. “Wenn ich die Aufnahme in ein paar Worten zusammenfassen müsste, würde ich sagen: diese Platte ist wie ein Tanz zwischen zwei Leuten, die dieselben Dinge lieben und schätzen: tiefsinnige Poesie und gediegene Melodien. Der Titel ‘Entre Eux Deux’ (‘Zwischen den beiden’) ist also sehr treffend. Denn hier erhält man einen Einblick in die Welt zweier Künstler, die sich wirklich mögen und verstehen. Und wir hoffen natürlich, dass unser Publikum diese Musik genauso sehr mögen wird.”

