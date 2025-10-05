Currency of Man – Gardot-Klassiker bald als Anniversary-LP

Vor zehn Jahren erschien Melody Gardots viertes Studioalbum “Currency of Man”, das Grammy-nominiert wurde und in vielen Ländern hohe Chart-Positionen erreichte, in den deutschen Pop-Charts Platz 11 und Jazz-Charts Platz 1. Produziert vom legendären Larry Klein, wurde das Album dafür gelobt, dass Gardot ihr Balladen-Repertoire um erdigere, groovende Songs erweitert hatte. Nachdem das Album zunächst im Mai 2015 auf CD erschien, folgte im November des Jahres eine Doppel-LP. Genau zehn Jahre später, am 28. November 2025 erscheint die weitgehend vergriffene LP jetzt neu als “10 Year Anniversary Edition” im Gatefold-Sleeve. Sie beinhaltet diesmal zwei Zoetrope-Picture-Discs, die bei drehendem Plattenteller Elemente des Albumartworks animieren.

“Hat sich Melody Gardot auf ihrem vierten Album neu erfunden?”, fragte Ralf Stiftel 2015 im Westfälischen Anzeiger. “'It Gonna Come' beginnt mit einem fetten Funk-Arrangement aus Percussion, Orgel, Streicher-Splittern, als wolle sie die Temptations von ‘Papa Was A Rolling Stone’ ausschlachten. Selbst ihr Gesang übernimmt die souligen Tonbeugungen jener Ära. Mit den rohen Gitarren in ‘Preacherman’ scheint sie den Soul-Rock für sich zu entdecken. […] Es gibt noch mehr derart laute Titel auf ‘Currency Of Man’. Aber Fans der inzwischen 30-jährigen Sängerin brauchen sich nicht zu sorgen. Die Meisterin der leisen Töne, der delikaten Chansons, ist auch noch da. […] Sie hat die Gewichte verschoben, so dass sich die Musik anders anfühlt. Aber sie bleibt die stilsichere Grenzgängerin zwischen den Musikgenres, mit intelligenten Kompositionen und einer hochklassigen Produktion.”