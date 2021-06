Bühne frei – Gardots Live-LP wieder erhältlich

Diese 3LP-Box und weitere CDs & LPs finden Sie in unserem JazzEcho-Store.

Nein, auf das heiß diskutierte Cover von Melody Gardots Album “Live in Europe” brauchen wir hier, drei Jahre nach Erstveröffentlichung, nicht mehr eingehen. Dann schon lieber auf das erste Wort in den Liner Notes, die Gardot selbst verfasst hat: “Perfection” – ihr Motto im Tonstudio und auf der Bühne. Die auf dem Album versammelten Mitschnitte aus Paris, London, Wien, Bergen, Amsterdam, Frankfurt, Barcelona, Lissabon, Zürich und Utrecht atmen genau das: Perfektion. Und Sinnlichkeit, Talent, Tiefe und so viel mehr.

Perfekt fiel auch die limitierte 3-LP-Box-Variante des Albums aus, in dreimal 180 Gramm Vinyl gepresst und in drei exquisit gestalteten Hüllen zusammen in einer Box untergebracht. Groß war die Enttäuschung, als diese Version recht schnell ausverkauft war. Jetzt wurde sie, in gleicher Ausstattung, nachgefertigt. Achtung: man darf davon ausgehen, dass auch die Nachpressung schnell Freunde findet.