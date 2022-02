Tonpoetin – Melissa Aldana neu bei Blue Note

“Ihr Ton ist so bezaubernd wie ihre Persönlichkeit”, schwärmte, nachdem erdas erste Mal gehört hatte. Die Tenorsax-Legende, selbst ein Meister des lyrischen Spiels, hatte damals mitundder Fach-Jury angehört, die Melissa 2013 zur Siegerin des Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition krönte. Die junge Chilenin schrieb seinerzeit gleich in doppelter Hinsicht Geschichte: zum einen war sie die erste Frau, die sich in dieser Instrumentenkategorie behaupten konnte, zum anderen auch die erste Preisträgerin aus Südamerika bei diesem Wettbewerb überhaupt. In den seither verstrichenen acht Jahren feilte Aldana unermüdlich an ihrem Profil als Saxofonistin und Komponistin. Sie nahm eine Reihe von gefeierten Alben unter eigenem Namen auf und war Gründungsmitglied des weiblichen All-Star-Ensembles Artemis , das 2020 sein gleichnamiges Debütalbum für Blue Note veröffentlichte.