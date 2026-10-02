Louis Armstrong: Konzertmitschnitt von 1957 feiert Weltpremiere - Louis Armstrong | JazzEcho

Nur wenige Musiker haben die Geschichte des Jazz so nachhaltig verändert wie Louis Armstrong. Sein Trompetenspiel, seine rhythmische Freiheit und seine unverwechselbare Stimme machten ihn zum Wegbereiter des modernen Jazz und zu einem seiner ersten globalen Stars. Der Konzertmitschnitt „One Night in Highland Park“ öffnet nun ein neues Fenster in eine besonders erfolgreiche Phase seiner Karriere.

Louis Armstrong 1957: Ein Weltstar auf dem Gipfel des Erfolges

Als Armstrong am 19. März 1957 die Bühne der Highland Park High School nördlich von Chicago betrat, reichte seine Karriere längst weit über den Jazz hinaus. Der Song „Mack the Knife“ war ein Welthit, das Album „Ella and Louis“ mit Ella Fitzgerald hatte seinen Status weiter gefestigt, und in „High Society“ war er neben Bing Crosby, Grace Kelly und Frank Sinatra im Kino zu sehen. Auch musikalisch fühlte Armstrong sich in Bestform: „I’m playing better now than I’ve ever played in my life“, erklärte er 1956.

Trotz seines Superstar-Status führte ihn sein Tourneeplan ihn aber weiterhin auch immer wieder in kleinere Säle und sogar Schulaulen. Entscheidend war für Armstrong das Publikum: „I play them because I love music“, erklärte er 1957. „That’s where the audiences are — in the towns and cities — and that’s what I want, the audience.“

One Night in Highland Park: Ein Konzert, das beinahe verloren ging

Rund 1.200 Menschen erlebten Armstrong an jenem Abend in der Highland Park High School, 27 Meilen nördlich von Chicago. Dass das Konzert fast sieben Jahrzehnte später noch einmal nachhörbar wird, ist Joel Goldstein zu verdanken. Der damalige Schüler und Stage Manager der Aula beschloss, Armstrongs Auftritt aufzunehmen. Zwei Telefunken-Mikrofone hingen über der Bühne, aufgezeichnet wurde mit einer Ampex-Bandmaschine. Goldstein bewahrte das Band über Jahrzehnte auf, und damit einen Abend, der andernfalls wohl verloren gegangen wäre.

Louis Armstrong und seine All Stars in Lieblingsbesetzung

Armstrong spielte mit einer Besetzung seiner All Stars, die er besonders schätzte: Trummy Young an der Posaune, Edmond Hall an der Klarinette, Billy Kyle am Piano, Squire Gersh am Bass und Barrett Deems am Schlagzeug. „I think the group I have now is the best of ’em all“, sagte Armstrong 1956. „One Night in Highland Park“ lässt hören, warum: Neben Trompete und Gesang des Bandleaders lebt die Aufnahme vom Zusammenspiel einer Band, die vertrautestes Repertoire mit bemerkenswerter Energie präsentiert.

Von „Blueberry Hill“ bis „Mack the Knife“

Das Programm zeigt die ganze Spannweite eines Armstrong-Konzerts jener Jahre: New-Orleans-Jazz trifft auf Balladen, Standards, Publikumslieblinge, Filmmusik und aktuelle Hits. „(Back Home Again in) Indiana“ und „Tiger Rag“ stellen Armstrongs Trompete und das Zusammenspiel von Trummy Young und Edmond Hall heraus. „The Gypsy“ und „Blueberry Hill“ sorgen für ruhigere Momente, „High Society Calypso“ verweist auf Armstrongs damaligen Kinoerfolg. „Tin Roof Blues“ und „My Bucket’s Got a Hole in It“ führen zurück zu seinen musikalischen Wurzeln, während „Mack the Knife“ den Abend mitten in die Gegenwart des Jahres 1957 holt. Den Abschluss bilden „When the Saints Go Marching In“ und „The Star-Spangled Banner“.

„Ole Miss“ als Höhepunkt des Abends

Eine besondere Rolle spielt der Song „Ole Miss“, den Armstrong bereits seit seiner Jugend in New Orleans kannte. In Highland Park steigern sich die All Stars durch zwei Zugaben immer weiter in das Stück hinein. Ricky Riccardi, Armstrong-Biograf und Autor der Linernotes, sieht darin den Höhepunkt des gesamten Sets.

Louis-Armstrong-Perle kehrt nach fast 70 Jahren zurück

Für die weltweite Erstveröffentlichung des Konzertmitschnittes wurde das Originalband von Kevin Reeves überspielt, gemischt und gemastert. Die Linernotes stammen von Ricky Riccardi, Louis-Armstrong-Biograf, Director of Research Collections am Louis Armstrong House Museum und zweifacher GRAMMY-Preisträger für Best Album Notes. „One Night in Highland Park“ bringt damit ein bemerkenswert unmittelbares Dokument aus einer großen Karrierephase Louis Armstrongs ans Licht, fast 70 Jahre nachdem zwei Mikrofone in einer Highschool bei Chicago den Abend festhielten. Das Album erscheint am 13. November und kann bereits jetzt vorbestellt werden.